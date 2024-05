Kendo Weekends & Friends, chiusa con successo la due giorni al Palasport Fuorigrotta

Si è concluso il Primo Stage Internazionale Kendo Weekends & Friends nella città di Napoli al centro sportivo Palasport di Fuorigrotta promosso ed organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Makoto Shin Kai, affiliata al Coni (Dojo affiliato CIK-EKF), fondata e diretta da Quique Ortiz Andres, ex nazionale spagnolo di Kendo, e napoletano di Mergellina di adozione.

La manifestazione ha avuto ampio successo di adesione e partcipazione.

L’Associazione Makoto Shin Kai ringrazia infinitamente Kendo Kyoshi Nanadan Lorenzo Zago per i suoi insegnamenti, la sua amicizia e il suo sostegno ed inoltre ringrazia con affetto i partecipanti del più importante Dojo della Regione Campania per il loro supporto e partecipazione, Kendo Salerno Yama Arashi e Kaizen Kendocava KKC. 改善 剣道 カヴァ.

Un grande e speciale ringraziamento a Carmine Ragone Delegato Sud Italia della Confederazione Italiana Kendo per il suo sostegno e incoraggiamento.

Un ringraziamento speciale per il sostegno e la presenza all’inaugurazione del Seminario di questa iniziativa al Vice Presidente e Assessore allo Sport della X Municipalità del Comune di Napoli, Sergio Lomasto.

In breve sarà disponibile il Calendario dei prossimi Seminari per quest’anno 2024 e per il prossimo anno 2025, con grandi sorprese e un altissimo livello di Sensei invitati che hanno dato la loro disponibilità.

I prossimi Stage saranno a Settembre e Novembre 2024 con due Sensei di altissimo livello Europeo, presto tutti i dettagli di questi Seminari saranno diffusi attraverso i Canali e Media Ufficiali dell’Associazione Makoto Shin Kai.

Grazie dal profondo del cuore per il supporto a tutti.