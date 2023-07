l giocatori del Napoli protagonisti di un sabato celestiale a Dimaro Folgarida, di giorno il trionfo allo stadio e di sera l’attesa apoteosi della squadra sul palco

Lo potremmo definire il sabato celestiale, con la gioia che è leitmotiv della giornata del Napoli a Dimaro-Folgarida. Le file per entrare allo stadio comunale sono state lunghe sin dalle prime ore del mattino e un’altra invasione si concretizzata nel pomeriggio cinquemila persone all’interno dello stadio Comunale e altrettante nel piazzale della SKI.IT ARENA dove cori, striscioni, bandiere azzurre hanno accompagnato il primo allenamento che ha visto tutti i big al lavoro agli ordini del nuovo tecnico Rudi Garcia.

La sessione di autografi si è trasformato in un gigantesco abbraccio affettuoso ai Campioni d’Italia. Un bagno di folla, con i bambini soprattutto a caccia di un ricordo dei propri beniamini. Si sono dedicati ai tifosi dopo l’allenamento Lobotka, Politano, Simeone e Gaetano. La partecipazione da record ma spiccano l’organizzazione e la serenità che si respira tra le strade di Dimaro nonostante l’enorme e continuo afflusso di persone.

Stasera l’entusiasmo si sposterà all’area eventi, dove ci sarà la presentazione della squadra al pubblico che prepara l’ovazione per i campioni d’Italia. Condurrà la manifestazione Daniele Decibel Bellini in una serata che si preannuncia fantastica, il primo incontro tra la squadra e i tifosi dopo la festa scudetto del 4 giugno scorso. Un ennesimo primato per il Trentino: il record di presenze allo stadio, l’esordio della maglia con lo scudetto nell’amichevole con l’Anaune, l’esordio della squadra tricolore lunedì contro la SPAL e oggi un gigantesco atto d’amore prologo alla serata che vedrà tutta la squadra con allenatore, tecnici, preparatori

Il fine-settimana avrà una coda importante lunedì nell’amichevole contro la Spal, la prima partita con lo scudetto sul petto per gli uomini più attesi: Kvaratskhelia, Zielinski, Osimhen e tutti i Nazionali che si sono aggregati in corsa al ritiro di Dimaro.

La sfida contro la Spal di Di Carlo (calcio d’inizio ore 18) si giocherà con lo stadio tutto esaurito (1616 i posti disponibili), in uno scenario sicuramente di grande passione. Una festa all’insegna dell’amicizia, visto anche gli ottimi rapporti tra le due tifoserie. Arriveranno a Dimaro anche alcuni sostenitori della Spal che, dopo la retrocessione in serie C, ha l’ambizione di ritornare in B.

Il Napoli intanto lavora sul campo, la preparazione è entrata nel vivo con tutto il gruppo a disposizione. Garcia si è concentrato sulla tecnica analitica con partitelle a tema e a campo ristretto per lavorare su entrambe le fasi, con un focus intenso riguardo ai movimenti sviluppati sulle catene laterali. I tifosi si sono esaltati nella parte dedicata alla finalizzazione con le conclusioni di Osimhen, Lozano e tutti gli altri. Il Chucky intensifica sempre di più il suo recupero, l’infortunio ormai sta per diventare un brutto ricordo, lavora a parte soltanto Gaetano.

Osimhen ha vinto la gara dell’applausometro e dell’ovazione soprattutto dopo un gol in mezza girata che ha infiammato il pubblico. Un boato d’amore che del resto è la musica del weekend di Dimaro, il più bello che ogni tifoso del Napoli possa immaginare, a stretto con la squadra del cuore campione d’Italia.