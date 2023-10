Ritorna a Napoli il Giro d’Italia 2024, una tappa anche in partenza da Pompei

Presentata al Festival dello Sport di Trento l’edizione n.107 del Giro d’Italia che torna a Napoli anche per l’edizione 2024, per il terzo anno consecutivo, con la nona tappa del celebre tour con partenza da Avezzano e arrivo presso la città partenopea con un percorso mozzafiato, che toccherà anche Bacoli e Pozzuoli, tra meraviglie architettoniche e paesaggi mozzafiato.

Il Giro d’Italia 2024 partirà da Venaria Reale (Torino) il 4 maggio, dando inizio alla lunga passeggiata in bici con la prima tappa. Quella partenopea avrà inizio dal 12 maggio con il percorso Avezzano – Napoli di ben 206 km, nonché uno dei più lunghi previsti per questa edizione.

Si parte quasi costantemente in leggera discesa da Avezzano (in provincia de L’Aquila, in Abruzzo) lungo la superstrada di Sora e Cassino. Raggiunta la costa tirrenica, dopo Minturno si toccheranno le località di Castelvolturno, Mondragone, Lago Patria e Cuma, prima di salire a Monte di Procida, attraversando Pozzuoli e Posillipo fino a raggiungere il lungomare di Napoli.

Anche la decima tappa darà spazio alle meraviglie della Campania, prendendo il via dalla meravigliosa Pompei per poi attraversare Nola e Montesarchio. Si raggiungeranno, poi, le pendici del Taburno e la salita di Camposauro, dirigendosi verso Guardia Sanframondi e Cusano Mutri.

Non solo Napoli, anche le bellezze dei Campi Flegrei saranno attraversate dal prestigioso Giro. Grande la gioia del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che tramite social ha annunciato: “E’ tutto vero. Bacoli torna ad ospitare il Giro d’Italia. Ci siamo riusciti, avverrà il 12 maggio 2024. Uno tra gli eventi ciclistici più importanti al mondo, sarà grande vetrina internazionale per i Campi Flegrei“.

“Arriverà da Licola, giungerà a Cuma, poi Fusaro, poi il Mazzoni e Torregaveta. Poi su Monte di Procida e giù verso Cappella, il lago Miseno, il centro di Bacoli, fin verso Baia e dritto su Pozzuoli. Tanti km di meraviglie per la tappa di Napoli. Saranno almeno 10 i siti archeologici che i ciclisti potranno ammirare al passaggio nella nostra città, un caso più unico che raro, tra Anfiteatro di Cuma, Grotte dell’Acqua, Casina Vanvitelliana, Castello Aragonese”.

“Paesaggi mozzafiato, mare cristallino. La corsa rosa omaggerà Bacoli e i Campi Flegrei. E’ la seconda volta in tre anni, un fatto epocale. Tenete conto che in più di 100 anni era passato solo una volta qui, nel 1977. Ve lo avevo promesso, subito dopo l’incredibile successo del 2022″.

“Ora è ufficiale, posso comunicarvelo. Il Giro d’Italia torna a Pozzuoli. Il 12 maggio occhi puntati sulla nostra città per una manifestazione che conosciamo e sappiamo quanto possa valorizzare il nostro territorio. Sarà la seconda volta in tre anni. Non siamo solo bradisismo, dobbiamo dimostrare al mondo intero che questa città è viva” – ha scritto sui social il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.