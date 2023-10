Santa Maria La Carità sconfitto a Serino dalla Virtus Avellino

Il Santa Maria La Carità cade nuovamente lontano dalle mura amiche e non riesce a dare continuità dopo l’ottima prestazione con la Scafatese.

Per la quinta giornata al Renzulli di Serino , Mister Di Nola deve fare a meno di Maravolo, infortunatosi alla caviglia in allenamento e Giardullo ma recupera D’Oriano Gerardo.

Il tecnico sammaritano cambia poco rispetto all’ultima gara con la Scafatese: Borrelli , Vallefuoco, Esposito, Correale,Cascone, La Torre , Ammaturo, D’Oriano,Greco, Senatore e Farriciello

La compagine avellinese di Mister Filarmonico in casacca verde e nera risponde con : Landi, Capaldo, Laurent, Cucciniello C, Nicodemo, Bravaccini, Alleruzzo, De Maio D., Cozzolino, Carandente , Modano.

Dirige la gara il sig.Lorenzo Lena della sezione di Treviso, dopo il fischio d’inizio le compagini di comune accordo si fermano in campo e rispettano un minuto senza gioco per la dipartita della madre del calciatore del Santa Maria La Carità Luigi Giardullo.

I primi dieci minuti di gara sono di marca verde-nera, gli ospiti non riescono a controbattere al pressing alto dei padroni di casa, il primo Sms della partita arriva al nono minuto con un tiro dalla distanza che Borrelli neutralizza deviando in angolo.

L’avviso non basta al roster rossazzurro , la compagine avellinese esce bene con palla al piede con fin troppa facilità e provoca non pochi grattacapi sulla corsia di destra.

Al 25’ si affaccia nella metà campo avversaria la formazione di Mister Di Nola, Cascone e D’Oriano dialogano bene , l’esterno per poco non beffa l’estremo difensore locale con un tiro-cross.

A rompere l’incanto ci pensa Bravaccini poco dopo la mezz’ora , cross dalla sinistra , Borrelli respinge con i pugni, la sfera arriva sui piedi dei locali che lanciano una preghiera in area dalla destra il più lesto è il calciatore della Virtus che spinge in rete e sigla il vantaggio.

Il Santa Maria la Carità non sta a guardare e anche se con poche idee e non tanta brillantezza abbozza una reazione che si conclude con la rete del momentaneo pareggio con Vallefuoco che sul secondo palo si stacca e batte a rete, il difensore mostra la maglia 14 in segno di vicinanza a Giardullo , primo tempo a risultato senza né vinti , né vincitori.

La seconda frazione si apre con la sostituzione al 49’ dei padroni di casa, mister Filarmonico pesca dal mazzo la carta vincente e manda in campo Ripoli, il calciatore ringrazia e dopo un solo giro di lancette ne approfitta finalizzando un traversone basso dalla destra.

La rete è una brutta botta da digerire per la compagine sammaritana che perde le poche certezze di giornata , mister Di Nola prova a cambiare lo spartito con Tarallo, Carotenuto e Sannino al posto di Greco, D’Oriano e Correale.

Al 61’ i padroni di casa hanno l’occasione per mettere in cassaforte il risultato ma è ancora Borrelli a dire di no uscendo prontamente sull’avanti locale , De Simone Niccolò e D’Oriano sono le altre due carte che si gioca il tecnico degli ospiti .

È una ripresa in cui il tempo effettivo giocato è veramente poco tra falli e interruzioni , i padroni di casa stringono le linee ,l’unica occasione arriva al 90’ De Simone dai 25m impegna Landi che si distende.

Il direttore di gara concede 5’ di recupero che vengono allungati di altri due di extra-time per un contrasto di gioco al limite dell’area di rigore dei locali in cui D’Oriano ha la peggio, a fine gara viene trasportato in ospedale per una ferita all’altezza delle tempie e gli vengono 5 punti di sutura.