Sorteggi Champions, Napoli con il Real Madrid

Sono stati effettuati a Nyon i sorteggi dei gironi della Champions League.

Il Napoli, in prima fascia in quanto Campione d’Italia, è stato inserito nel Gruppo C insieme al Real Madrid, allo Sporting Braga ed all’Union Berlino.

Un girone, madridisti a parte, abbordabile per la squadra di Garcia.

Gli altri gironi:

GRUPPO A: Bayern Monaco, Manchester United, Copenaghen, Galatasaray.

GRUPPO B: Siviglia, Arsenal, PSV, RC Lens.

GRUPPO D: Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad.

GRUPPO E: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio

GRUPPO F: PSG, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle.

GRUPPO G: Manchester City, RB Lipsia, Stella Rossa, Young Boys.

GRUPPO H: Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023