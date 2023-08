9 destinazioni per trascorrere una vacanza invernale al caldo

Sole e mare sono la combinazione ideale per una vacanza di relax e divertimento, un tema su cui concordano moltissimi viaggiatori. Ed è proprio per questo che sempre più persone scelgono di trascorrere sulla spiaggia anche le vacanze di Natale.

Ma quali sono le destinazioni migliori per chi sogna delle vacanze invernali al caldo? Dove andare e quali sono i periodi più indicati? Scopriamolo insieme in questa selezione delle destinazioni più allettanti per una fuga al caldo anche nei mesi più freddi dell’anno.

Guadalupa

Parte delle Antille francesi, l’arcipelago di Guadalupa è la meta perfetta per gli amanti del mare e degli sport acquatici. La barriera corallina che circonda parte delle aree costiere rende l’arcipelago particolarmente attraente per chi pratica snorkeling e sub. Ma la bellezza delle spiagge e dell’acqua è di per sé una ragione valida per visitare le isole di Guadalupa.

Senza dimenticare le gite in barca, la possibilità di praticare kayak e l’esplorazione delle foreste di mangrovie disseminate per l’arcipelago. Quando partire? Il periodo ideale è da dicembre a maggio, quando nell’arcipelago il clima è caldo e secco.

Gran Canaria

Gran Canaria è una delle isole spagnole delle Canarie. Il sole, il mare e la possibilità di praticare surf ne fanno una meta molto interessante. Soprattutto per chi cerca una soluzione per regalarsi delle vacanze invernali al caldo senza sostenere costi eccessivi.

Sì, perché sebbene il costo del volo dipenda da diverse variabili, la destinazione è complessivamente economica e vanta temperature miti tutto l’anno. Si tratta quindi di una destinazione versatile, che si può visitare comodamente in tutto il periodo invernale: da novembre a gennaio.

Zanzibar

Il periodo che va da gennaio a febbraio è ideale invece per visitare l’arcipelago di Zanzibar, dove le temperature sono al di sopra dei 30 gradi e il rischio di precipitazioni è minimo. Le ragioni per scegliere questa destinazione sono moltissime, dalla bellezza della natura al mare cristallino.

Aruba

I Caraibi sono una delle destinazioni più allettanti per chi sogna di fuggire dal freddo dell’inverno. E tra le molte isole che si trovano in questa regione, quella di Aruba è senza dubbio una delle più interessanti. Le spiagge sono di un bianco candido e le temperature miti per tutto l’anno. Quando partire? Da febbraio a marzo, mentre sono da evitare i mesi di novembre e dicembre, quando ad Aruba il clima è più piovoso.

Curaçao

Non molto distante da Aruba si trova l’isola di Curaçao, che fa parte delle Antille Olandesi. Caratterizzata da un territorio brullo e piuttosto arido propone un panorama quasi desertico, con cactus e alberi di divi-divi. Una meta eccezionale per chi cerca una vacanza al caldo alternativa alle gettonatissime isole tropicali, magari in qualche resort lussuoso e moderno.

La capitale dell’isola è Willemstad, che è stata dichiarata Patrimonio UNESCO ed ha l’aspetto di una città europea, curata e ricca di servizi. In totale contrasto con i suggestivi panorami dell’entroterra. La costa offre spiagge affascinanti, bagnate dalle cristalline acque del Mar dei Caraibi.

Baja California

Una vacanza in Messico è il sogno di una vita? Allora Baja California è una delle destinazioni da considerare, soprattutto se il progetto è partire per una vacanza invernale al caldo. Nei mesi che vanno da novembre a gennaio le temperature sono alte e le attrazioni sono moltissime.

Lo stato di Baja California offre infatti una lunga lista di possibili attività. Oltre a giornate di sole e mare, intervallate da sport acquatici e sessioni di snorkeling, è possibile visitare località caratteristiche e attraversare il paese on the road, da Tijuana fino a Cabo San Lucas. Chi ama il mare non dovrebbe perdersi l’incantevole Bahia de San Quintìn, mentre per chi desidera avvistare le balene ci sono alcuni punti di osservazione molto gettonati nel periodo che va da dicembre a marzo.

Yucatan

Restando in tema di Messico, un’altra zona di eccezionale bellezza è quella dello Yucatan, nota anche come la Riviera Maya. Anche in questo caso stiamo parlando di una destinazione ideale per una vacanza al caldo in inverno, particolarmente indicata per chi vuole concedersi bagni in mare e giornate di relax sotto il sole nelle candide spiagge del Golfo del Messico. La stagione perfetta? Da Novembre a Febbraio.

Seychelles

Chi sta valutando di organizzare una vacanza in destinazioni esotiche nel periodo di ottobre-novembre dovrebbe valutare le Seychelles. Questo eccezionale arcipelago regala giornate di sole e temperature piacevoli fino a dicembre, quando iniziano le prime piogge e si avvicina a grandi passi la stagione piovosa. Da evitare gennaio e febbraio.

Costa Rica

Bagnata dall’Oceano Pacifico e dall’Oceano Atlantico, la Costa Rica offre una grande varietà di spiagge e zone costiere da visitare durante i mesi invernali. Ricco di biodiversità e bellezze naturali, questo paese conquista anche i viaggiatori più esigenti con panorami mozzafiato e proposte di ecoturismo all’avanguardia. Tra spiagge sabbiose e foreste pluviali c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Le soluzioni per scappare dal freddo invernale sono molte, con opzioni adatte anche a chi cerca di risparmiare. A questo punto non resta che fare un check delle date e prenotare un viaggio da sogno.