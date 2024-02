Ufficiale, Mazzarri esonerato, Calzona nuovo allenatore del Napoli

Ora è ufficiale, Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Napoli, l’annuncio l’ha dato il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport: “Mazzarri è un amico di famiglia ed è sempre doloroso esonerare un amico. L’ho ringraziato anche per la sua disponibilità nel venirci ad aiutare in un momento di nostra difficoltà. Al Napoli e ai suoi tifosi bisogna, però, bisogna riuscire a dare sempre qualcosa in più.

E poi sempre il presidente su X: “Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti”.

Calzona sarà presentato questo pomeriggio, dopo aver diretto l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di Champions di domani contro il Barcellona.