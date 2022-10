Capri, estate senza fine, le foto.

Un fine ottobre che sembra estate sull’isola dei faraglioni, con temperature vicine ai 30 gradi che prolunga di molto la stagione turistica. Acqua cristallina,colori da cartolina e temperatura del mare non particolarmente fredda diventano una tentazione irrinunciabile per un tuffo fuori stagione.

Meravigliosi bagni di fine ottobre per molti capresi che per questioni lavorative non hanno potuto godersi il mare nei mesi estivi e per i tantissimi turisti che continuano ad affollare hotel e bed and breakfast rimasti aperti in questa estate che sembra non terminare mai. Le foto sono dell’ Ag/Promediacom diretta da Louis Molino