Chocoland, al Vomero la fiera del cioccolato artigianale fino a martedì 14.

Al via Chocoland, la fiera del cioccolato artigianale che trasformerà il cuore del Vomero, da piazza Vanvitelli a via Scarlatti, in un evento “dolcissimo”. La 14ma edizione di Chocoland si terrà dal 10 al 14 febbraio e si conferma come un appuntamento ormai fisso nella stagione commerciale della V Municipalità; quest’anno si avvale della partnership di Confcommercio Vomero Arenella “Imprese Collinari”.

“Sostenere questi eventi – spiega il presidente dell’associazione dei commercianti e membro del direttivo Confcommercio Campania Georgia Forte – è indispensabile per sviluppare quel calendario su cui lavoriamo da mesi e che permetta al nostro grande centro commerciale a cielo aperto di essere attrattivo 365 giorni all’anno”.

Organizzato dall’associazione D2 Eventi, con il patrocinio dell’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e della V Municipalità, il fitto calendario di eventi si articolerà dal 10 al 14 febbraio – chiudendosi proprio nel giorno più romantico dell’anno – presentandosi come il più ricco da anni a questa parte. Non solo, ma Chocoland ha attratto espositori da tutta Italia, a riprova dell’appeal su larga scala dell’iniziativa.

“Sappiamo che Chocoland è un evento impegnativo per il nostro territorio. Ma siamo convinti, e questo è il nostro compito e la nostra promessa, che bisogna lavorare per rendere organici tali iniziative. Dobbiamo lavorare facendo sì che l’impatto positivo di tali iniziative sia per l’intera collettività, in quanto rappresentano occasioni di crescita per i nostri quartieri. Cercheremo di sfruttare e far tesoro di questa esperienza per la pianificazione futura, coinvolgendo il tessuto imprenditoriale, associativo e le istituzioni”, conclude la Forte.