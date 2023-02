Pizz’Amore e Fantasia, al via il mese dell’amore: menù speciale sia per fidanzati che single.

Cuori, luci e il “cuppo fritto” dell’amore per fidanzati e single. San Valentino e San Faustino da Pizz’Amore e Fantasia a Sant’Anastasia si festeggiano per un mese intero con uno speciale menù a tema: aperitivo di benvenuto accompagnato da un flute di prosecco, frittatine, zeppoline, crocchè rigorosamente fatti in casa, pizze gourmet condite con prodotti del territorio a Km zero e dolci golosi per concludere in bellezza.

Ortaggi e verdure sono sempre freschissimi, perché arrivano ogni mattina direttamente dall’Orto Conviviale, che si trova a pochi passi dal ristorante. Si tratta di una realtà del territorio anastasiano impegnata nell’agriecologia: non solo agricoltura in senso stretto, ma anche salvaguardia dell’ambiente e attività sociali e culturali che coinvolgono la comunità e il locale di Palma.

In questo mese così speciale per tutti, fidanzati e single, il “cuoppo dell’amore” è dunque servito. In tavola una scatola a forma di cuore ricolma di fritti, che sono anche una delle specialità della casa. Tutta da assaporare la frittatina del mese, preparata con tagliatelle all’uovo tirate a mano, besciamella delicata, funghi porcini, provola affumicata alla paglia e tartufo nero di Bagnoli Irpino.

Non solo atmosfera romantica, ma anche amicale e divertente, che coinvolte sì le coppie di innamorati, ma anche i single. Addobbi a tema e luci avvolgono il locale e all’ingresso un enorme arco a forma di cuore e un “salotto invernale” con camino da giardino, come quelli in voga nel nord Europa, divanetti e poltroncine per rilassarsi e bere un bicchiere di vicino in attesa di accomodarsi al tavolo.

Nel menù dell’amore la speciale formula, che comprende la frittura servita in un cuore. Inoltre, per le prime 30 coppie di fidanzati o di amici, che prenoteranno on line, compilando il form sul sito pizzamore.ristoratoretopsuite.com, riceveranno in omaggio una rosa stabilizzata in un cofanetto.

C’è sempre grande attenzione all’ambiente in questo locale “plastic free”: i tovaglioli sulla tavola sono di stoffa (avvolti da striscette di carta che riportano citazioni gastronomiche), così come le salviette in bagno, per evitare sprechi di carta e acqua spillata in bottiglie di vetro. La domenica il locale è chiuso per una scelta ben precisa: consentire a tutti i lavoratori di trascorrere tempo con le proprie famiglie.