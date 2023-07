Con mollica o senza? I panini di Donato De Caprio a casa con Deliveroo

Con mollica o senza? Qualunque sia la preferenza, da oggi i napoletani hanno una certezza in più: chi vorrà ordinare da casa, o da qualunque altro luogo della città, i panini di Donato De Caprio di Via Pignasecca 29, potrà farlo solo su Deliveroo!

Il noto salumiere napoletano – che con i suoi quasi 4 milioni di follower su Tik Tok, le golose farciture e l’ormai celebre tormentone è diventato una star dei social e non solo – ha firmato infatti una partnership in esclusiva su Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery. E per celebrare questa nuova collaborazione, Donato ha creato uno speciale panino “Canguro”, una limited edition dedicata proprio al simpatico animale a cui sono ispirati nome e logo dell’App.

Il panino Canguro, disponibile sulla piattaforma fino al 31 agosto, è un panino a doppio strato farcito con un mix di ingredienti della tradizione campana che comprende stracciata di bufala, olive con le mandorle, pancetta locale e provola affumicata di Vico Equense.

“Sono felice di annunciare questa nuova collaborazione esclusiva con Deliveroo a Napoli. Attraverso la App sarà possibile ordinare i prodotti della mia salumeria, i panini già farciti, e sarà anche possibile comporre il proprio panino preferito, scegliendo gli ingredienti e, naturalmente, la tipologia di pane, con mollica o senza! Sono certo che grazie a Deliveroo avremo la possibilità di far apprezzare ad un numero sempre maggiore di clienti i nostri prodotti” ha detto Donato De Caprio, titolare della salumeria Con Mollica o senza.

Deliveroo e Napoli

Deliveroo è presente con il proprio servizio a Napoli dal 2018 ed ha registrato, nell’ultimo anno, una notevole crescita nella città Partenopea. Infatti solo nel primo ​ trimestre di quest’anno il numero dei ristoranti che hanno deciso di fare il proprio ingresso in piattaforma ​ è aumentato del 54% rispetto allo stesso periodo del 2022.

I dati inoltre ​ rivelano un particolare interesse da parte della città di Napoli per gusti e piatti delle cucine internazionali. Sull’App infatti sono presenti ad oggi diversi tipi di proposte da tutto il mondo, da quella giapponese a quella tedesca, dalla thailandese alla messicana. Ma tra tutte quelle che negli ultimi 12 mesi hanno fatto registrare la crescita più sostenuta, pari al circa il ​ 90%, sono state la cucina indiana e quella nepalese.

Mentre quali sono i piatti e i prodotti più ordinati a Napoli nell’ultimo anno?

A sorpresa, nella speciale classifica dei piatti più ordinati dai napoletani ​ su Deliveroo al primo posto non c’è la pizza margherita. Il primato infatti va al poke, seguito dalla pizza margherita, da hamburger, patatine e panini farciti.

Con Deliveroo è possibile anche fare la spesa, in collaborazione con alcuni dei principali brand della grande distribuzione italiana. Tra i prodotti più ordinati dai supermercati partner, al primo posto c’è il gelato, seguito da yogurt, nutella, hamburger e latte.