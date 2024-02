Dal dolce al salato l’omaggio di Fabio Tuccillo al pistacchio

Tra i frutti secchi più amati al mondo, il pistacchio è uno stuzzicante spuntino spezza fame dalle innumerevoli proprietà benefiche. Oro verde, dalle origini millenarie, è da sempre il protagonista indiscusso di tantissime preparazioni, sia dolci che salate.

Sia nella sua versione più “naturale”, che rielaborato in tante originali creazioni, il pistacchio è uno tra gli ingredienti preferiti da sempre dal Bakery chef Fabio Tuccillo, che ne seleziona le varietà più pregiate, come quella di Bronte, tutelata dal marchio Dop.

E proprio per celebrare il versatile frutto verde, in occasione del World Pistacchio Day, che ricorre il 26 febbraio, il Bakery chef propone due delle sue originali creazioni, una dolce e una salata, in grado di incontrare i gusti di una vasta platea.

Per gli amanti del “dolce a qualsiasi costo” è stato ideato il delizioso Tiramisù al pistacchio. Da un’intuizione del Bakery chef, autentico appassionato di questi frutti, nasce la variante “in verde” di uno dei dolci più amati, realizzato con una base di mascarpone variegato al pistacchio. Insaporito da una delicatissima bagna al sapore di pistacchio, il Tiramisù è arricchito con una crema spalmabile artigianale, che lo rende ancora più goloso. L’elemento croccante è costituito, infine, da una granella di pistacchi tostati, che esalta il gusto del dolce e gli conferisce un profumo inconfondibile.

Semplice e gustosa è poi la preparazione “salata”: una rosetta con mortadella, doppia crema di pistacchio, scaglie di Grana e granella di pistacchi tostati in superficie.

Fabio Tuccillo sceglie il pane, come elemento neutro e assolutamente insostituibile, per rendere stuzzicante e soddisfacente la pausa pranzo, piuttosto che la merenda o uno spuntino fuoriporta.

Ingredienti semplici, scelti accuratamente ed una lenta lavorazione, con lievito naturale, rendono la rosetta della Tuccillo Bakery uno dei prodotti più amati, insieme alle tantissime altre tipologie di pane, come tutte quelle realizzate con farine speciali.

www.tuccillobakery.it