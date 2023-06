Il foodporn di Golocious arriva direttamente a casa grazie alla partnership con Glovo

Glovo, la più grande app di consegne multi-categoria in Italia, ha siglato una partnership con Golocious, la catena di casual eating nata a Napoli che offre diverse prelibatezze del foodporn italiano di qualità, che le consentirà di consegnare in esclusiva i prodotti del brand, dagli hamburger ai piatti di cucina, fino alle pizze, nelle città italiane in cui Golocious è presente.ì

Nato nel 2019 da un’idea di due giovani food influencer Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli, il format di Golocious si è affermato in tutta Italia, proponendo ricette foodporn con materie prime eccellenti e tecniche di preparazione innovative. Oggi il brand conta 15 locali, aperti in meno di tre anni, tra Milano, Roma, Napoli, Caserta, Firenze e Palermo sia diretti che in franchising, e conta oltre 200 dipendenti.

Nel mese di aprile 2023, la maggioranza di Golocious è stata acquisita (con il supporto del fondo Quadrivio) da Fedegroup, azienda leader in Italia dei servizi di ristorazione in outsourcing, con l’obiettivo di accelerarne l’espansione.

Per Glovo si tratta di un accordo importante, che incrementa ulteriormente l’offerta per gli utenti della piattaforma, permettendo loro di assaporare comodamente da casa o dall’ufficio, i golosissimi prodotti di Golocious che punta a far godere occhi, palato e stomaco di chi mangia.

Alberto Dolcetta, General Manager Interim Glovo Italia ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti di aver siglato un accordo di collaborazione esclusiva con un’importante realtà della ristorazione come Golocious. Il nostro obiettivo è di riuscire a garantire ai nostri clienti la migliore gamma di opzioni da cui poter ordinare, per questo lavoriamo quotidianamente per riuscire a collaborare con i migliori partner in circolazione. La partnership con Golocious va in questa direzione e prevede una collaborazione in tutte le città italiane in cui sono presenti. Siamo sicuri che il brand Golocious continuerà a crescere e noi saremo felici di essere al loro fianco e supportarli anche nell’approdo in nuove città”.

Alessio Cutino, CEO di Golocious ha dichiarato: “Grazie alla partnership con il leader di mercato Glovo potremmo proseguire nel nostro sviluppo sul territorio, potendo anche contare sul loro servizio sempre più capillare in tutto il Paese. La natura di Glovo, che si è espansa in tutto il mondo, è in perfetta sinergia con la nostra mission, che è quella di diventare il riferimento del foodporn italiano di qualità anche all’estero. Siamo molto contenti che abbiano apprezzato il nostro lavoro fatto fino ad oggi e siamo certi che grazie al loro supporto potremmo crescere ancora di più”.

Nel Sud Italia, Glovo consolida ulteriormente la propria presenza in Campania, dove ha investito più di €10 milioni nell’ultimo anno ed è presente con oltre 2.800 partner e 1.200 rider, che nel 2022 hanno effettuato oltre 1 milione di consegne.