Italy Food Awards di Crai sbarcano in Campania

Dopo gli anni ricchi di soddisfazioni in Toscana, Piemonte, Veneto, Puglia, Emilia-Romagna e Sardegna, i Food Awards arrivano anche nella vostra Regione. Sono infatti già partite le iscrizioni agli oscar dedicati ai produttori agroalimentari italiani, alle eccellenze dei territori regionali, alle storie e ai volti che si nascondono dietro un’azienda di successo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di individuare, gratificare, raccontare e premiare le realtà del settore. In che modo avviene l’elezione dei vincitori? Attraverso una competizione divisa per categorie (Vino, Dolci, Salumi, Formaggi, Conserve, Prodotti da forno, Birra artigianale, Pasta, Distillati e liquori, Olio), al termine della quale i concorrenti verranno giudicati da una giuria composta da alcuni dei massimi esperti nel mondo dell’agroalimentare: giornalisti di settore, addetti ai lavori, rappresentanti delle associazioni di categoria e ristoratori. La votazione avverrà in seguito ad una degustazione alla cieca, al fine di garantire il massimo della trasparenza e dell’imparzialità.

Ma come si può aderire alla manifestazione? E’ semplicissimo: basta infatti compilare il form sul sito https://www.italyfoodawards.com/, scegliere la propria Regione e inserire i dati della propria azienda e categoria in cui si richiede l’iscrizione, che può essere fatta a più categorie. Successivamente si riceverà una email di avvenuta conferma, contenente le istruzioni su come e quando inviare i campioni (di cui si può spedire un numero illimitato) per le degustazioni alla cieca. Il solo costo per iscriversi è di 100 euro +IVA relativo ai diritti di segreteria.

Di ogni prodotto sono giudicati qualità, sostenibilità, packaging; inoltre è premiato l’impegno delle aziende nella diffusione delle specialità enogastronomiche del territorio. All’interno di ogni categoria sono selezionati un vincitore e alcune menzioni speciali. Le aziende che supereranno la selezione inizieranno un percorso di promozione attraverso la piattaforma Food Awards che durerà per tutto l’anno. Piattaforma che darà modo alle realtà premiate di mettersi in vetrina attraverso i contenuti social, ma anche gli articoli e le interviste agli attori protagonisti pubblicati sul sito web di cui l’associazione si occupa ogni giorno. Racconto, promozione, creazione di occasioni commerciali: questi i traguardi che Food Awards si pone di raggiungere per le aziende che sapranno spiccare.