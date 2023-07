La Beauty Disco di essence arriva a Napoli

essence, il brand leader nel settore del make-up di alta qualità e prezzi bassi, arriva a Napoli con la sua Beauty Disco per un evento speciale che permetterà a tutti gli ospiti di vivere un’esperienza cool e indimenticabile nella discoteca più piccola del mondo.

La Beauty Disco è l’evento dell’estate che sta facendo il giro d’Italia, secondo il concept del brand “Make Beauty Fun”, giocare e divertirsi grazie al trucco, vivendo a pieno un’esperienza da raccontare.

Saranno due giorni super divertenti dove poter sperimentare con rossetti, blush, mascara, ombretti, tutti i make-up look preferiti: il 14 luglio la Beauty Disco sarà presso Upim, via Andrea Doria 40, e il 15 luglio sempre presso Upim, allo store di via Toledo 369/370.

A disposizione di tutti coloro che interverranno per fantastiche sessioni di trucco, sarà special guest Lucia Aldorisio, giovane make-up artist napoletana.

La Beauty Disco essence porta la passione del make-up e della musica in giro per l’Italia, ovunque ci sia qualcuno con la voglia di ballare e truccarsi seguendo lo stile giovane ed entusiasta del brand: è una discoteca in miniatura caratterizzata da luci stroboscopiche, colori e led dove ogni persona può entrare (da sola o in compagnia), scegliere la propria canzone preferita…e scatenarsi!

Non solo…nella beauty disco ci sono accessori moda per creare il proprio dress code dance personalizzato, per esaltare ancora di più la propria personalità e la propria bellezza unica.