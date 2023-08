L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Pompei, in via Lepanto 213, la sua quarta sede campana, giovedì 3 agosto. L’apertura sarà direttamente rivolta al pubblico, come ormai da tradizione de l’Antica Pizzeria Da Michele.

La pizzeria sorge a circa 700 metri dal Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei e dalle principali stazioni dei treni, a cinque minuti dal Centro Commerciale “La Cartiera” e a dieci in auto dall’ingresso degli Scavi Archeologici.

Nel design, questa nuova pizzeria richiama la casa madre di Napoli e le più recenti a Salerno e Aversa, con il verde e bianco scelti come colori preponderanti degli interni e i tavoli in marmo.

<< L’Antica Pizzeria Da Michele apre la sua 43esima sede nel mondo, con un nuovo ritorno a casa – spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world -. La recente scoperta, negli Scavi di Pompei, di un affresco che potrebbe raffigurare una pizza, proprio mentre noi eravamo al lavoro sulla nuova apertura lì vicino, ci è sembrato di buon auspicio>>.

<< In questa estate ricca di tante aperture, inauguriamo la quarta sede campana, in un luogo di cultura e tradizione che accoglie, ogni anno, milioni di persone da tutto il mondo – continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – La quarta sede campana, dopo Napoli, Salerno e Aversa, è una sfida in cui ci impegneremo al massimo per continuare a portare la qualità del nostro prodotto pizza, che dura ormai da 153 anni>>.

Il menù offre le pizze classiche della tradizione della sede di via Sersale a Napoli, ovvero margherita normale e doppia mozzarella, marinara e cosacca. E, ancora, la margherita con mozzarella di bufala, la diavola con salame piccante, la salsiccia e friarielli, la provola e pepe, la montanara fritta e al forno, la pizza fritta e una special, che cambia ogni mese. Tra le bibite, degna di nota è la presenza di una birra e di un vino brandizzati ‘l’Antica Pizzeria da Michele’ creati, rispettivamente, dalle aziende KBirr e Martusciello. Gli ingredienti sono, come in tutte le sedi, gli stessi utilizzati a Napoli da anni: farina del Mulino Caputo, fior di latte Fior d’Agerola, olio Fratelli Masturzo e pomodori Solea.

La pizzeria presenta circa 100 coperti.