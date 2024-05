Preview VitignoItalia, stasera e domani in Floridiani

“Preview VitignoItalia” dà appuntamento anche a domani, sabato 1° giugno, dalle ore 19 alle 24, in Villa Floridiana a Napoli (Via Aniello Falcone, 171). L’evento, nato dalla collaborazione di Drop Eventi e VitignoItalia, vuole trascendere il tradizionale Salone del vino per regalare un’esperienza nel meraviglioso parco verde del Vomero a partire dal tramonto.

La Preview offre la scoperta delle eccellenze italiane nel mondo per i vini bianchi e le bollicine che saranno presentate nella tre giorni VitignoItalia, dal 2 al 4 giugno presso la Stazione Marittima di Napoli. Con la guida di dieci esperti sommelier si degusteranno i vini di territori di spicco, quali il Consorzio Valdobbiadene DOCG, il Consorzio Tutela DOC Friuli-Venezia Giulia e il Consorzio Tutela Vini Roma DOC, per un totale di 50 cantine.

«Per la prima volta – spiega Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia – viene realizzata una Preview deicata ai giovani, e non solo, che abbiano voglia di bere in modo consapevole, responsabile e di qualità. Ogni anno esploriamo nuovi territori e i loro vini interessanti e questa volta l’attenzione è rivolta a questi tre consorzi: la doc Roma sta venendo prepotentemente alla ribalta da poco tempo, il Friuli doc fa vini bianchi di eccellenza da moltissimi anni mentre il prosecco di Valdobbiadene è un prosecco di qualità speciale».

«La collaborazione tra VitignoItalia e Drop Eventi – tiene a sottolineare Gianluca Sionne responsabile di Drop Eventi – rappresenta un’opportunità per entrambi di espandere il proprio mercato e migliorare la propria visibilità. Attraverso eventi congiunti, come degustazioni e festival, si possono offrire esperienze uniche che attraggono un pubblico più vasto. Questo non solo aumenta l’esposizione ma apre anche la porta a future partnership strategiche nel settore dell’ospitalità e del turismo, innovando e diversificando le loro offerte».

La preview è rivolta a un pubblico tra i 20 e oltre i 60 anni dal momento che il vino è anche inserito tra gli elementi fondamentali della dieta mediterranea. Inoltre, soprattutto in un luogo come la Floridiana, fiore all’occhiello per l’offerta turistica della città di Napoli, ci sono tutti gli elementi per quello che promette di essere un grande evento per festeggiare il nostro territorio.

TICKET: 25€ comprensivo di 4 Calici e 1 Cuoppo Aperitivo