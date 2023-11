Raccont@arti, domenica 19 a Nola a cura di Confartigianato e Slow Food

Confartigianato Imprese Nola e SLOW FOOD danno il via alla prima edizione di “RACCONT@RTI”.

L’iniziativa è finalizzata alla divulgazione dei processi produttivi artigiani legati alla lavorazione di materie prime, attraverso la messa in piazza di un piccolo laboratorio con finalità espositive.

Le azienda artigiane sono chiamate a “ Raccont@rti” cioè a raccontare la propria arte, la propria maestria, il proprio saper saper fare, alla comunità. La maestra pastaia Teresa Caputo è pronta ad insegnare ai nostri piccoli bimbi come nasce la pasta fatta in casa, mentre l’Associazione Arti in Simposio ci renderà un po’ più sapienti sulla diversa tipologia dei vini delle nostre terre, il tutto mentre Slow food continua a diffondere l’importanza del Mercato di Ruperto improntato al recupero degli antichi e genuini sapori. Raccont@rti spiega Mariangela Cignarella- Responsabile di Confartigianato Imprese Nola,si inserisce nel programma “SAPER FARE CON LE MANI” che deve diventare un monito sempre più stringente per l’economia locale perché costituisce l’unica via di fuga dal giogo imposto dal mercato asiatico, che comprime e schiaccia l’imprenditoria locale assoggettandola alle logiche della scarsa qualità.

“è’ di fondamentale importanza la condivisione di una filosofia antropologica di rinascita – spiega Lello Roberto – Presidente di SLOW FOOD della Condotta nolana – che vede uniti i sistemi virtuosi e che si associ alla scoperta del KM 0, RAccont@rti diviene una finestra di dialogo in grado di valorizzare i prodotti perduti e riconsegnarli alla comunità unitamente alla conoscenza delle abilità di trasformazione del prodotto a Km 0.

L’appuntamento per la manifestazione è per domenica 19 novembre a Nola nella Villa Comunale e protagonisti di questa prima giornata di RAccont@rti saranno l’Associazione ARTI in Simposio e la Maestra TERESA CAPUTO titolare del pastificio PASTAMAYNA.