Polizia postale: attenzione alla truffa dei falsi biglietti Trenitalia

In vista delle prossime vacanze di Natale sono molti gli studenti e i lavoratori fuori sede che prenoteranno con anticipo i biglietti del treno per tornare a casa e trascorrere le feste in famiglia.

È stata individuata dagli investigatori della #Poliziapostale una nuova truffa che prende di mira gli utenti che intendono acquistare i biglietti ferroviari online.

I criminali sfruttano domini creati per ingannare le vittime, che ricalcano in tutto e per tutto la piattaforma originale Trenitalia, difficili da riconoscere perché i contenuti del sito, gli orari e le tariffe sono verosimili.

L’unico elemento che potrebbe mettere in allarme l’acquirente è l’uso della lingua inglese nella maschera per l’inserimento dei dati.

Dati come quelli relativi alla carta di credito che vengono rubati e i conti bancari svuotati.

Si raccomanda di verificare la url del sito prima di procedere all’acquisto e di non utilizzare mai link allegati a sms, e-mail o annunci pubblicati su social network per raggiungere il sito di Trenitalia.