Sul Vesuvio la notte di San Lorenzo, la magia delle stelle cadenti da una prospettiva unica

Le notti di San Lorenzo sono tra le più attese in assoluto. In questi giorni, è possibile osservare le stelle cadenti dello sciame meteorico delle Perseidi, una delle migliori e più affidabili piogge di meteoriti dell’anno. L’altezza del Vesuvio rende l’osservazione di quest’affascinante evento astronomico un’esperienza ancor più spettacolare, regalando un’atmosfera unica, ammaliante e suggestiva.

Trascorrere la notte di San Lorenzo sul Vesuvio significa vivere la magia delle stelle cadenti da una prospettiva inedita. Due le alternative proposte da Vivere Napoli per godere di quest’esperienza esclusiva sui sentieri del vulcano partenopeo, simbolo indiscusso della città:

Fiume di lava , un percorso facile adatto a tutti

, un percorso facile adatto a tutti Valle dell’Inferno, media difficoltà

La passeggiata sul fiume di lava del Vesuvio – facile, adatta a tutti

La passeggiata sul fiume di Lava del Vesuvio non presenta alcuna difficoltà: è un itinerario facile, adatto a tutti.

Il percorso per l’indimenticabile passeggiata guidata sotto le stelle parte da Contrada Osservatorio, crocevia dell’Osservatorio Vesuviano, per immergersi in una natura tutta da vivere e da esplorare. Si tratta di un breve quanto piacevole itinerario naturalistico che offre l’emozione di passeggiare su una colata lavica. Camminando lungo questo sentiero si ha quasi la sensazione di esplorare un paesaggio lunare e surreale.

Un percorso ideale per chi vuole scoprire la bellezza del Vesuvio e godere a fine tour di una fantastica degustazione di prodotti tipici locali.

Il percorso nella Valle dell’Inferno sul Vesuvio – media difficoltà

La Valle dell’Inferno è un antico sentiero circolare che parte da Ottaviano e si sviluppa lungo il Monte Somma, arrivando a costeggiare il Gran Cono del Vesuvio. Il percorso nella Valle dell’Inferno presenta una media difficoltà.

La Valle dell’Inferno, con la sua ricca vegetazione, nelle ore serali e sotto il cielo stellato, assume un aspetto ancor più surreale ed insolito. Una guida esperta condurrà lungo il percorso raccontando storie, curiosità e segreti per un’avventura emozionante e indimenticabile, in uno scenario davvero insolito.

Proprio lì, sotto le stelle cadenti, in pieno relax, sarà gustato un prodotto tipico dell’enogastronomia vesuviana: il tarallo napoletano accompagnato da un ottimo vino.

Contatti

Telefono: +39 3341119819 (dalle ore 9.00 alle ore 18.00)

Email: prenotazioni@viverenapoli.com

Sito web: https://viverenapoli.com/