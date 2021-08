Asia Centrale e Meridionale, l’introduzione dei lavori alla conferenza internazionale di Tashskent del Presidente uzbeko Mirziyoyev.

pubblichiamo l’intervento del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev all’introduzione dei lavori della Conferenza Internazionale sulla situazione politica nell’Asia Centro Meridionale tenutasi a Tashkent lo scorso luglio

Gentili Capi delle Delegazioni!

Signore e Signori!

Cari ospiti!

Innanzitutto, saluto cordialmente tutti i partecipanti alla Conferenza Internazionale “Asia Centrale e Meridionale: Interconnessione Regionale. Sfide e opportunità”.

Esprimo una speciale gratitudine al Segretario Generale delle Nazioni Unite, il Sig. Antonio Guterres, per aver sostenuto il nostro forum.

Sono lieto di vedere in questa sala ed esprimere il mio profondo rispetto

al Presidente della Repubblica Islamica dell’Afghanistan, Sua Eccellenza il Sig. Ashraf Ghani e al Primo Ministro della Repubblica Islamica del Pakistan, Sua Eccellenza il Sig. Imran Khan.

Cogliendo questa opportunità, esprimo la mia gratitudine ai Ministri degli Esteri e agli Alti Rappresentanti dei nostri principali Stati partner che partecipano personalmente alla conferenza, ai Capi di autorevoli Organizzazioni Internazionali e Regionali e alle principali Istituzioni Finanziarie Mondiali.

La vostra partecipazione al forum, nonostante le difficili condizioni legate alla pandemia, è una vivida conferma della grande attenzione e determinazione a sviluppare la cooperazione bilaterale e regionale.

Benvenuti nell’ospitale e soleggiato Uzbekistan!

Cari partecipanti alla conferenza!

L’Asia Centrale e Meridionale, situata al crocevia della Grande Via della Seta, ha promosso per molti secoli un dialogo attivo tra popoli e civiltà.

Grazie alla stretta interazione delle due regioni, furono diffuse nuove conoscenze e idee filosofiche, conquiste in medicina e astronomia, geografia e matematica, geodesia e architettura, arte della diplomazia e pubblica amministrazione, alti valori culturali, spirituali e morali.

I popoli delle nostre regioni si sono spesso trovati in comuni formazioni statali, nonché in uno spazio politico, economico e umanitario comune.

Qui apparvero la civiltà Harappa, i Regni Greco-Battriano e Kushan, il Türkic Kaganate, Khorasan e Maverannahr, gli stati dei Gaznevidi, Temuridi, Baburidi e altri, che hanno lasciato un segno profondo nella storia dell’umanità.

L’Asia Centrale e Meridionale sono sempre state collegate da affidabili arterie commerciali, erano un ponte per i paesi del Medio Oriente, dell’Europa e della Cina.

Ciò è affermato anche nelle opere dell’antico storico greco Strabone, che scrisse che lungo il fiume Oks – ora Amu Darya, “le merci venivano consegnate all’Europa attraverso il Mar Caspio e il Mar Nero”.

Nel terzo e secondo millennio a.C., una rete di rotte commerciali che ci collegava, passava attraverso i passi di Khyber e Bolan.

Nello spazio dell’Asia Centrale e Meridionale, grazie alla diffusione dell’Islam, del Buddismo e dell’Induismo, si sono sviluppate tradizioni popolari uniche, originali comunità etnoculturali, si è formata una cultura orientale varia e ricca.

Gli stretti legami tra i nostri popoli hanno contribuito a un rapido progresso intellettuale e spirituale.

Ciò ha dato al mondo scienziati e pensatori eccezionali come Charaka e Sushruta, Brahmagupta e Al-Khorezmi, Al-Fergani e Farabi, Beruni, Ibn Sino e molti altri.

Per diversi secoli a venire, loro hanno determinato lo sviluppo del pensiero scientifico e filosofico.

L’opera dei classici delle nostre letterature nazionali è nota in tutto il mondo. Sono, prima di tutto, Khusrav Dehlevi, Alisher Navoi, Abdurahman Jami, Muhammad Haydar, Makhtumkuli, Mirzo Golib, Abay, Rabindranat Tagor, Sadriddin Aini, Chingiz Aitmatov.

Hanno dato un enorme contributo allo sviluppo delle idee di pace, libertà e umanesimo, amicizia e comprensione reciproca tra diversi popoli.

Le opere dei grandi scienziati, Abu Raikhan Beruni e Zakhiriddin Muhammad Babur sono considerate vere e proprie enciclopedie della storia, la scienza e la cultura delle regioni dell’Asia Centrale e Meridionale.

È ampiamente nota la caratterizzazione data a Babur dal primo Primo Ministro dell’India Jawaharlal Nehru – “era una personalità affascinante, un tipico sovrano del Rinascimento”.

In particolare, Babur nella sua opera fondamentale “Baburname” scrisse che nel XVI secolo veniva tracciata una regolare rotta carovaniera tra l’India e l’Asia Centrale attraverso il territorio dell’Afghanistan, lungo la quale migliaia di cammelli trasportavano ogni anno varie merci.

Con il suo decreto, i caravanserragli furono migliorati e furono costruiti pozzi lungo le rotte commerciali.

Anche il nipote di Babur, Great Akbar, continuando la sua opera, lasciò un segno importante nella storia dell’India come sovrano tollerante e lungimirante.

Va notato che le relazioni commerciali dell’Asia Centrale e Meridionale in quel momento erano consolidate anche con l’Iran, l’Arabia, lo Stato Ottomano, la Cina, la Russia e altri paesi.

Secondo i dati storici, il sovrano dell’India Aurangzeb nel 1695 concesse al commerciante russo Semyon Malenkoy il permesso per svolgere le attività commerciali nel paese.

È interessante notare che questo decreto è stato scritto nell’antica lingua uzbeka.

Purtroppo, nel XIX secolo, a causa di circostanze storiche, l’interconnessione delle due regioni adiacenti fu interrotta.

Diversi ostacoli sono sorti tra l’Asia Centrale e Meridionale, i confini sono stati chiusi, le contraddizioni si sono intensificate, e sempre più spesso si sono trasformate in conflitti.

L’era della cooperazione e della comprensione reciproca è stata sostituita da un periodo di confronto e sfiducia.

Ne sentiamo ancora le conseguenze negative: non ci sono rotte transfrontaliere efficaci, scambi commerciali ed economici sono poco sviluppati e il potenziale delle relazioni culturali e umanitarie non è sfruttato appieno.

Gentili Signore e Signori!

Oggi il mondo è entrato in un’era di trasformazioni geopolitiche globali che presentano sia sfide che nuove opportunità.

In queste condizioni, il rilancio dei reciproci legami tra l’Asia Centrale e Meridionale, dove oggi vivono circa due miliardi di persone, sta diventando un processo ancora più richiesto e oggettivo.

Penso che sia giunto il momento, considerando l’enorme patrimonio storico, scientifico, spirituale e culturale dei nostri popoli, della complementarità delle economie, della disponibilità del potenziale intellettuale, di consolidare i nostri sforzi congiunti, che senza dubbio daranno un potente effetto sinergico.

Siamo consapevoli che l’interconnessione, la cooperazione, il dialogo e, soprattutto, la fiducia sono la forza trainante per garantire stabilità e sviluppo sostenibile, migliorando il tenore di vita e il benessere delle popolazioni delle nostre regioni.

Questo approccio è stato dettato dall’epoca.

Tutto ciò crea i presupposti necessari per la formazione, da un lato, di uno spazio di cooperazione e partenariato interregionale, libero da conflitti e impatti socio-economici, e dall’altro, un vasto mercato di beni e servizi, investimenti e innovazioni.

Prendendo l’iniziativa di organizzare questa conferenza, ci siamo basati sulle seguenti esigenze.

In primo luogo, rafforzare la pace e l’amicizia, la fiducia e il buon vicinato, ampliare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i nostri paesi, costruire una politica aperta e costruttiva per soddisfare gli interessi comuni di tutti gli stati dell’Asia Centrale e Meridionale.

In secondo luogo, sosteniamo la formazione di legami commerciali, economici, di trasporto e di comunicazione stabili, che dovrebbero diventare il principale motore dell’ulteriore sviluppo a lungo termine dei nostri paesi e dell’intera vasta regione.

La pandemia ha dimostrato che le nuove sfide che l’umanità deve affrontare non possono essere superate senza unire e coordinare gli sforzi.

Sentiamo la necessità oggettiva di rafforzare la nostra cooperazione attraverso la digitalizzazione delle economie, lo sviluppo dell’e-commerce e l’introduzione di innovazioni.

In terzo luogo, uno dei collegamenti chiave nell’interconnessione dell’Asia Centrale e Meridionale è la Repubblica islamica dell’Afghanistan.

Siamo convinti che il nostro partenariato interregionale diventerà un fattore importante per stabilire pace e stabilità e rilanciare l’economia in questo paese.

L’Afghanistan oggi è a un punto di svolta nella sua nuovissima storia.

Siamo fiduciosi che il saggio popolo afghano mostrerà la volontà di scendere a compromessi per raggiungere il consenso a livello nazionale.

Di fondamentale importanza è il completo appoggio della risoluzione politica del conflitto da parte della comunità internazionale in nome della tanto attesa pace sul suolo afghano.

Ciò aprirà nuove prospettive per l’integrazione dell’Afghanistan nei processi regionali.

Quarto, la condizione principale per lo sviluppo sostenibile delle nostre regioni e il rafforzamento del partenariato è la sicurezza e la stabilità.

La nostra sicurezza è indivisibile e può essere assicurata solo attraverso un dialogo costruttivo e sforzi congiunti.

Cari partecipanti al forum!

Sono fiducioso che un dialogo attivo e costruttivo tra i paesi dell’Asia Centrale e Meridionale aprirà nuove opportunità per una più piena realizzazione del loro potenziale commerciale, economico, culturale e di civiltà.

A questo proposito vorrei fare le seguenti proposte.

Primo. Il nostro compito prioritario è creare condizioni favorevoli allo sviluppo dei rapporti commerciali ed economici e alla crescita degli investimenti reciproci.

Un contributo pratico alla risoluzione di questi problemi sarebbe lo sviluppo e l’attuazione di misure efficaci per la libera circolazione di investimenti, beni e servizi, la formazione di un sistema sviluppato di comunicazioni e di trasporti e infrastrutture energetiche.

Proprio come hanno fatto i nostri antenati comuni, convocando Majlis e Kurultais, Loya Jirga, Wasi Mushavarat e Sabha, proponiamo l’organizzazione di un forum interregionale annuale per discutere questioni di attualità relative all’espansione dell’agenda economica della cooperazione, all’approfondimento della cooperazione e all’interazione degli investimenti dei nostri paesi.

Le raccomandazioni e le proposte sviluppate nell’ambito di tale dialogo possono essere trasformate in programmi e progetti specifici volti a creare nuovi posti di lavoro, sviluppare il potenziale e garantire una crescita sostenibile delle nostre economie.

Inoltre, stiamo avviando uno studio congiunto con l’aiuto degli esperti, dedicato alla questione della conclusione di un accordo multilaterale sulla cooperazione economica tra i paesi delle nostre regioni.

Secondo. Creazione d’infrastrutture di trasporto e logistica moderne, efficienti e sicure in Asia Centrale e Meridionale.

La ferrovia Termez-Mazar-i-Sharif-Kabul-Peshawar è destinata a diventare un elemento chiave dell’intera architettura di interconnessione delle nostre regioni, il cui progetto di costruzione ha già ricevuto ampio sostegno, anche da parte delle principali istituzioni finanziarie internazionali.

La costruzione di questa ferrovia consentirà di realizzare appieno il potenziale di transito delle due regioni, formare un percorso più breve, ridurre significativamente i tempi e i costi di trasporto delle merci tra l’Asia Meridionale e l’Europa attraverso l’Asia Centrale e i paesi del Comunità di Stati Indipendenti.

Nel complesso, il lancio di questa ferrovia transfrontaliera creerà una potente piattaforma per raggiungere uno sviluppo economico inclusivo nell’Asia Centrale e Meridionale.

Diventerà una sorta di versione moderna dell’antica rotta commerciale settentrionale conosciuta come Uttarapatha, che collegava la Pianura indo-gangetica con i territori meridionali del continente eurasiatico attraverso le storiche città di Taxila, Gandhara e Termez.

Un esempio della riuscita implementazione di tale infrastruttura transregionale è il corridoio di trasporto internazionale “Nord-Sud”, che già collega l’India con i paesi dell’Asia Centrale.

Inoltre, il progetto per la costruzione del corridoio ferroviario Trans-Afghano in futuro potrà collegare i nostri Paesi con la Cina e altri principali paesi dell’Asia-Pacifico.

Ciò è pienamente in linea con gli obiettivi della “Belt and Road Initiative” (Nuova Via della Seta).

Terzo. L’introduzione delle piattaforme digitali dovrebbe diventare la locomotiva della cooperazione economica tra i paesi dell’Asia Centrale e Meridionale.

È necessario sviluppare misure specifiche per implementare la connettività digitale – nel campo del commercio, del transito e dell’attraversamento delle frontiere, per adottare una Strategia di azione comune.

È importante coinvolgere in questo lavoro i maggiori esperti dei nostri paesi, nonché le agenzie specializzate delle Nazioni Unite.

Quarto. Una ricerca congiunta di modi per garantire la sicurezza alimentare nella nostra vasta regione.

Negli ultimi tempi si è registrato un rapido aumento dei prezzi dei alimenti di base, di cui in alcune regioni del mondo la popolazione ne registra una grave carenza.

Proponiamo, sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), di tenere una riunione dei Ministri dell’agricoltura dei nostri paesi per sviluppare un programma volto a superare queste sfide.

Tale documento deve prevedere lo sviluppo congiunto e la ricerca, l’introduzione di tecnologie avanzate, l’attuazione di progetti di cooperazione industriale.

Quinto. Consolidamento degli sforzi nella lotta contro le sfide comuni e le minacce alla stabilità e alla sicurezza.

Insieme, saremo in grado di affrontare in modo più efficace il terrorismo, l’estremismo, la criminalità transnazionale, anche nel ciberspazio.

Come primo passo, proponiamo di sviluppare un Piano d’azione antidroga congiunto con la partecipazione dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.

Un altro importante settore in cui è necessario coordinare gli sforzi, è la lotta alla minaccia del terrorismo.

Siamo pronti ad organizzare uno speciale incontro di esperti su questi temi con la partecipazione dei rappresentanti delle due regioni.

Questo incontro potrebbe svolgersi a margine della prossima conferenza internazionale nel novembre di quest’anno a Tashkent dedicata al decimo anniversario dell’adozione del Piano d’azione congiunto per l’attuazione della Strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite in Asia Centrale.

Sesto. Le questioni ambientali e lo stimolo allo sviluppo “verde” richiedono il massimo impegno.

Tutti i paesi dell’Asia Centrale e Meridionale stanno vivendo una rapida crescita industriale e demografica accostata dal cambiamento climatico globale.

In queste condizioni, problemi comuni sono la scarsità d’acqua, l’inquinamento atmosferico e ambientale, il degrado del suolo e la desertificazione.

Una triste conseguenza dell’impatto estremamente negativo delle sfide ambientali è il problema del prosciugamento del Lago d’Aral, che sta acquisendo sempre più un carattere planetario.

Dobbiamo adottare tutte le misure possibili per mitigarne le conseguenze, nonché prevenire simili disastri in futuro, basandoci sull’esperienza dei nostri antenati, che si sono impegnati di vivere in armonia con la natura.

Settimo. Siamo per una liberazione più completa del potenziale turistico unico dell’Asia Centrale e Meridionale.

In questo contesto abbiamo bisogno di marchi turistici riconoscibili, prodotti e percorsi nuovi e convenienti, soprattutto in considerazione del crescente interesse per il turismo religioso, il pellegrinaggio, della diffusa introduzione del concetto di “Turismo in un nuovo ambiente”, con il reciproco riconoscimento dei certificati di vaccinazione.

Proponiamo di sviluppare, nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, un Programma per l’Asia Centrale e Meridionale, che avrà lo scopo di divulgare il patrimonio storico e culturale dei nostri popoli.

Ottavo. L’espansione degli scambi scientifici, culturali e umanitari è una delle condizioni più importanti per rafforzare l’amicizia e la fiducia.

A questo proposito, proponiamo di organizzare un Forum Internazionale “Patrimonio storico dell’Asia Centrale e Meridionale”, a Termez, in Uzbekistan sotto gli auspici dell’UNESCO.

L’attuazione di programmi congiunti nell’ambito dell’istruzione e della scienza, della cultura e dello sport, con un ampio coinvolgimento dei giovani, che costituisce la maggioranza della popolazione dei nostri Stati, sta acquisendo un’importanza prioritaria.

Sappiamo tutti beni che i giovani sono la nostra ricchezza inestimabile.

Il destino e il futuro dei nostri paesi e popoli dipendono da come cresceranno le giovani generazioni, dal tipo di istruzione e di educazione che riceveranno, dalle condizioni e dagli “ascensori sociali” che creeremo per loro.

Per un’efficace interazione nelle questioni che riguardano i giovani, propongo di creare un Consiglio dei Giovani Permanente dei paesi dell’Asia Centrale e Meridionale.

Nono. Gli alti risultati nel campo della scienza, delle tecnologie e dell’innovazione sono un fattore importante per lo sviluppo accelerato dei nostri paesi.

È necessario incoraggiare la ricerca congiunta e il lavoro innovativo, l’organizzazione di stage scientifici e didattici, programmi per lo scambio di esperienze.

A questo proposito, proponiamo di introdurre un regime di visti agevolato per scienziati e ricercatori, nonché di creare una piattaforma online per la cooperazione tra università e centri di ricerca dell’Asia Centrale e Meridionale.

Decimo. Oggi più che mai è importante elaborare decisioni ponderate basate su uno studio e un’analisi sistematici delle tendenze di sviluppo e dell’interconnessione delle nostre regioni.

Alla vigilia del nostro forum, è stato aperto l’Istituto Internazionale dell’Asia Centrale.

Proponiamo sulla base di questo centro analitico di creare un pool permanente di esperti di eminenti scienziati e ricercatori dei nostri paesi per promuovere la cooperazione regionale.

Inoltre, sulla base dei risultati della conferenza odierna, propongo di elaborare e sottoporre all’esame dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite un progetto di risoluzione speciale sul rafforzamento dell’interconnessione tra l’Asia centrale e meridionale e in generale nello spazio eurasiatico quale importante fattore di stabilità e sviluppo sostenibile.

Questo documento dovrebbe consolidare approcci comuni, principi di base e indirizzi del nostro dialogo.

È inoltre opportuno specificare nella bozza della risoluzione la nostra disponibilità a tenere forum regolari ad alto livello sull’interconnettività regionale dei paesi dell’Asia Centrale e Meridionale.

Cari partecipanti alla conferenza!

Parlando del ruolo del nostro Paese in questi processi, vorrei sottolineare quanto segue.

Il nostro forum si svolge in un importante periodo storico della formazione e dello sviluppo del nuovo Uzbekistan.

Stiamo costantemente attuando riforme democratiche sistemiche in tutte le sfere della vita pubblica.

Sono su larga scala e irreversibili. Questa è la scelta fondamentale del nostro popolo.

Il principale risultato della politica estera dell’Uzbekistan sono stati i cambiamenti cardinali nello sviluppo delle relazioni di buon vicinato in Asia Centrale – con Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan.

Grazie agli sforzi congiunti, siamo riusciti a creare nella nostra regione un’atmosfera assolutamente nuova di fiducia e di sostegno reciproco.

Abbiamo creato una piattaforma efficace per il dialogo regolare e l’identificazione congiunta di “nuovi punti” e driver di crescita.

Abbiamo in programma la prossima riunione consultiva dei capi di Stato dell’Asia Centrale in Turkmenistan all’inizio di agosto.

Vorrei sottolineare quanto segue: l’Uzbekistan è un partner affidabile, stabile e prevedibile che si impegna a sviluppare una cooperazione costruttiva e reciprocamente vantaggiosa.

Gentili Signore e Signori!

Cari ospiti!

La comunità storica e di civiltà dell’Asia centrale e meridionale, gli interessi coincidenti dei nostri paesi e popoli – questa è una solida base su cui possiamo costruire un prospero comune futuro.

È giunto il momento di rendersi conto che senza il rafforzamento della cooperazione, un’efficace interconnessione regionale, non saremo in grado di superare le sfide che i nostri paesi devono affrontare oggi.

Dobbiamo sviluppare una visione chiara delle prospettive di sviluppo sostenibile e prosperità comuni.

Insieme dobbiamo trasformare l’Asia Centrale e Meridionale e l’intero continente eurasiatico in uno spazio stabile, economicamente sviluppato e prospero.

Auguro a tutti i partecipanti al forum un lavoro fruttuoso!

Grazie per l’attenzione.