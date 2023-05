Cena di beneficenza promossa dal Club Lions a favore di SOS Villaggi dei Bambini, sabato 20 a Pollena Trocchia.

Al Club Mama Ines, a Pollena Trocchia, in Corso Garibaldi, si terrà sabato 20 maggio la cena di beneficenza promossa dall’associazione Lions a favore dell’organizzazione internazionale SOS Villaggi dei Bambini. A rappresentarli sarà presente Emanuele Cruoppo, psichiatra e psicologo, coordinatore del comitato scientifico di SOS.

La serata sarà presentata da Flavio Sly e ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per i Villaggi dei bambini presenti sul territorio italiano, nello specifico nei territori di Ostuni, Trento, Mantova,Vicenza e Saronno. Durante la serata ci sarà anche un’asta silenziosa: in palio una maglietta del Napoli firmata da Spalletti e un quadro messo a disposizione da Mariangela Chianese.

La serata di beneficenza si inserisce all’interno di un più grande evento, Sì, Viaggiare –oltre l’immaginazione, promosso da Stefania e Maria Punzo, in cui si declinerà il tema del viaggio, inteso non solo come viaggio esteriore, turistico, ma anche e soprattutto interiore, esistenziale. Un viaggio alla scoperta di sé che sarà presentato dalla giornalista radiofonica Maria Angela Chianese. Nella declinazione del viaggio, infatti, non può non esserci anche quello del viaggio solidale.

E, come l’esperienza insegna, non è mai un viaggio sterile, immobile, fine a sé stesso. Dopo ogni cammino, non si torna mai allo stesso modo in cui si è partiti. Da sempre, Stefania e Maria uniscono le loro esperienze di vita e lavorative, di agente di viaggio l’una, di coaching l’altra, per organizzare e promuovere eventi di beneficenza. Durante la serata parteciperanno Stefano Sogne, di Alpitour World, che parlerà del viaggio inteso come esperienza, esteriore e interiore, e in particolare del viaggio esperienziale nei Paesi del Nord Africa; e Giosuè Perna, che guiderà il pubblico in un viaggio all’interno del mondo magico dei Villaggi IGV, in particolare del Villaggio di Santa Clara, in Sardegna. Infine, a concludere, Maria Punzo, coach dei valori, ed Emilio Iodice, esperto mondiale di leadership di servizio che declineranno il viaggio interiore.

Partner della serata: Air Terminal Viaggi, Casa Punzo, Edogioie, Maria Punzo coach, Maria Grazia Peluso Artigiana Orafa, Urisanda, 3tredici , Pasticceria Poppella e Oromania.