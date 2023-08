Cosa vedere e cosa fare in città nel fine settimana e a ferragosto

Musei e monumenti aperti, spettacoli e iniziative per offrire momenti di svago a chi resta in città e a quanti arrivano a Napoli per visitarla a ferragosto. Ecco una panoramica su cosa si può fare nel prossimo fine settimana e il 15.

Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli

martedì 15 agosto apertura straordinaria in occasione della celebrazione della Madonna Assunta, grazie alla Reale Arciconfraternita e Monte del SS. Sacramento dei Nobili Spagnoli e al Comitato Partidarios De Santiago. Alle 20.30 concerto del Coro Suaviternova diretto dal maestro Pietro Biancardi, che proporrà la musica sacra. L’evento è inserito nel cartellone di “Vedi Napoli d’estate e poi torni. Emozioni oltre stagione”, progetto sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.

Castel Nuovo

aperto tutti i sabati dalle 8:30 alle 18:30

aperto il 15 agosto, con ingresso libero e senza obbligo di prenotazione, consentendo l’accesso alla Piazza d’Armi (Cortile Monumentale) dalle ore 8:30 alle ore 14:00, con ultimo ingresso alle ore 13.

Per dettagli: https://www.comune.napoli.it/maschioangioino

Palazzo delle Arti Napoli



aperto il 15 agosto dalle 9:30 alle 14.00

aperto tutti i sabati e le domeniche del mese dalle 9:30 alle 19:30

Mostre in corso:

Dalla Miraglia al Vesuvio – Nicola Rivelli (visitabile fino al 31 agosto)

Amazing Naples – Christophe Mourey (visitabile fino al 31 agosto)

Convento di San Domenico Maggiore

aperto tutti i sabati dalle 9.00 alle 19.00

15 agosto chiuso

Chiesa di San Severo al Pendino

aperto tutti i sabati dalle 13.00 alle 19.00

15 agosto chiuso

Complesso Monumentale dell’Annunziata

aperto tutti i sabati dalle 9.00 alle 13.30

15 agosto chiuso

Spazio Comunale di Piazza Forcella

aperto sabato e domenica e festivi dalle 9.00 alle 18.00

15 agosto aperto dalle 9.00 alle 18.00

Non essendo in programma eventi in queste date, la Casina Pompeiana resterà chiusa, come pure Castel dell’Ovo e il Cimitero delle Fontanelle.

Per ulteriori eventi dell’Estate a Napoli: https://www.comune.napoli.it/estateanapoli2023