Feltrinelli, i prossimi appuntamenti.

*1 pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento.

Fabrizio Moro firma copie del suo nuovo album La mia Voce vol. 2. Canzoni d’amore, ballate e brani pop, con una narrazione sempre in bilico tra personale e universale, forza e fragilità.

L’autrice incontra i lettori e firma le copie di Le trame del regno. This woven kingdom (Fanucci), il primo capitolo di un’epica e romantica serie fantasy ispirata alla mitologia persiana.

*1 pass per ogni libro acquistato fino a esaurimento.

Feltrinelli via dei Greci 70

Vincenzina ora lo sa (Rizzoli) è il titolo del nuovo romanzo di Maria Rosaria Selo ambientato tra gli anni ‘70 e ‘80 a Napoli, nelle ex acciaierie di Bagnoli. Una storia di rivendicazione femminile e sorellanza, con lo sguardo rivolto al futuro. Con l’autrice intervengono Wanda Marasco e Bernardina Moriconi.

FOQUS via Portacarrese a Montecalvario 69

FOQUS via Portacarrese a Montecalvario 69

FOQUS via Portacarrese a Montecalvario 69

“Uno vede la vita come un fiume, uno come un deserto, un altro come una partita a scacchi con la morte. Io la vedo sotto forma di un gioco di Shangai fatto da solo.”