La Canzone del Mare di Capri, Madalina Ghenea per Yamamay.

Per celebrare l’inizio dell’estate, Yamamay e la Canzone del Mare – storico e celebre stabilimento balneare dell’Isola di Capri – anno creato una Capsule Collection di costumi da bagno in Limited Edition per tutta la famiglia.

La collezione prende ispirazione dagli anni ’50 e ’60, uno dei periodi in cui l’isola ha vissuto il suo massimo splendore e vuole essere un inno alla Dolce Vita italiana e a questo magico momento storico in cui scrittori, poeti e celebrità hanno iniziato a frequentare l’isola, rendendola così una rinomata e ambita località di vacanza.

Per coerenza e continuità con la collezione, gli scatti e i video di campagna sono stati ambientati sull’isola, all’interno e in prossimità dello stabilimento balneare.

Per interpretare la collezione, Yamamay ha scelto la celebre attrice Madalina Ghenea, che con la sua femminilità, ha interpretato lo spirito e lo stile femminile di quegli anni. Madalina ha inoltre prodotto la campagna, curandone la realizzazione e la direzione

creativa, insieme al suo team.

Tessuti realizzati con fibre riciclate, stampa floreale per la donna e la bambina e righe per l’uomo questi i tratti distintivi della collezione che si

compone per la donna di un costume balconcino, un push up e un triangolo abbinati a slip alto, slip con fiocchi e brasiliana a cui si aggiunge, in coordinato, un costume intero, un abito in satin e un completo composto da top e shorts in popelin; per la bambina di due costumi (intero e due pezzi), e per finire, per l’uomo, di due costumi e una T-shirt, il tutto accompagnato da pareo e telo mare.

E le novità non finiscono qui: la collezione, a partire da metà maggio, sarà disponibile non solo in tutti i negozi Yamamay, ma anche nel nuovo concept store realizzato all’interno dello stesso stabilimento balneare. Un negozio di alto profilo, elegante e moderno insieme, contemporaneo ed elegante.

Un progetto ambizioso, che ha uno stretto legame con il luogo che lo ospita: il concept, infatti riprende elementi tipici come gli archi tipici dell’isola, inseriti in un contesto di pareti la cui finitura rimanda alle rocce naturali. Al centro del negozio sono stati innalzati 2 archi blu con striature tono su tono che evocano la Grotta Azzurra, mentre l’acciaio presente sui componenti dell’arredo provoca riflessi che creano un piacevole effetto avvolgente.

Da sempre amo il cinema italiano grazie alla mia passione per il talento di due attrici note

in tutto il mondo, come Anna Magnani e Sophia Loren, che ho avuto il piacere e l’onore di

interpretare nel film ‘House of Gucci’ di Ridley Scott. Due grandi dive che rappresentano

da sempre grande fonte d’ispirazione per me e per il mio lavoro. Quando Yamamay mi

ha chiesto di interpretare la mediterraneità e l’italianità per la loro collezione mare 2023,

ho amato subito il progetto non solo calandomi nella parte ma collaborando al progetto

anche a livello produttivo, una sfida, quella produttiva, che ha già avuto inizio con il mio film internazionale da protagonista di prossima uscita in tutto il mondo ‘Deep Fear’. Credo che gli scatti che abbiamo realizzato rispecchiano perfettamente l’atmosfera e il mood di quegli anni.” – Madalina Ghenea, modella ed attrice.

“Abbiamo chiesto a Madalina di interpretare la collezione mare perché abbiamo pensato

che la sua bellezza mediterranea, la sua sensualità e la sua femminilità ma anche la sua

attitude fossero perfette per ricreare quel mood e quello stile ispirato alla ‘Dolce Vita’

italiana’ e all’italianità in generale a cui il mondo guarda sempre con ammirazione e

che da sempre fa parte delle collezioni e delle campagne del nostro brand.” – Gianluigi

Cimmino, CEO di Yamamay