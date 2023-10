Liberi tutti! La escape room in tv su Rai 2

LIBERI TUTTI! È un comedy show comico ed irriverente condotto da Bianca Guaccero con I Gemelli di Guidonia e Peppe Iodice prossimamente su Rai 2.

I giochi e le prove si ispirano al mondo delle Escape Room.

Gli ospiti, 6 per puntata, si metteranno alla prova utilizzando astuzia, ingegno, forza fisica e destrezza per affrontare le sfide e i giochi in cui saranno coinvolti.

LIBERI TUTTI! è il grido liberatorio di chi riesce a trovare la via di fuga.

Intervengono:

Marcello Ciannamea – Direttore Direzione Prime Time

Fabio Di Iorio – Vice Direttore Direzione Prime Time

Silvio Testi – Triangle Production

Bianca Guaccero

I Gemelli di Guidonia

Peppe Iodice