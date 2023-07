Parole contro la violenza di genere, domenica 9 a San Domenico Maggiore a cura di Poesie Metropolitane

La violenza sta diventato un grande problema sociale ed è per questo che l’Associazione culturale no profit “Poesie Metropolitane” insieme a poeti, autori, artisti, donne, uomini, ragazzi e professionisti domenica 9 luglio organizza il primo raduno “Parole contro la violenza”, nato per contrastare la “violenza di genere”.

L’iniziativa è aperta a tutti. Ci disporremo in cerchio e a turno si leggeranno poesie, racconti e per chi vorrà potrà raccontare la sua storia o testimonianza.

Scopo della manifestazione è contrastare il fenomeno della violenza con la bellezza delle parole e delle esperienze, per sensibilizzare giovani e opinione pubblica sul tema.

Appuntamento ore 10:00 Piazza San Domenico Maggiore.