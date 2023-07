Libera Accademia di Belle Arti di Nola, laboratori e retrospettiva su Peppe Capasso

Riapertura dei laboratori artistici della Libera Accademia di Belle Arti di Nola.

Il prossimo 7 luglio saranno riattivati i laboratori artistici e lo spazio espositivo permanente della Libera Accademia di Belle Arti di Nola L ABAN , siti presso il Seminario Vescovile di Nola, via della Repubblica 36.

I laboratori riattivati saranno:

Laboratorio libero di Pittura, Decorazione per la Ceramica, Laboratorio di Scultura e Key Animation & Zed Chrome (Cartoni animati d’autore, green screen e stop motion).

In tale occasione, sarà inaugurata la retrospettiva dedicata al maestro Peppe Capasso, dal titolo: “Memoria e Rivoluzione” dagli anni ’70 agli anni ’90 a cura di Gaetano Romano Sociologo e Critico d’Arte Contemporaneo.

In essa si cercherà di proporre la “summa” dell’attività di ricerca e sperimentazione artistica svolta in quel periodo dall’indimenticabile Maestro, che in mezzo secolo di continua sfida creativa ha messo in discussione i canoni della classicità, sempre richiamati e sempre capovolti, infrangendo le barriere tra le varie arti, innanzitutto tra scultura, pittura, teatro e poesia. Nel vasto elenco di personalità dell’arte e della cultura con cui Peppe Capasso ha collaborato e si è confrontato, è doveroso ricordare l’innovatore del teatro italiano Leo De Berardinis, il fondatore della Poesia Visiva Emilio Villa, lo scultore Pericle Fazzini, gli artisti e critici d’arte Enrico Baj, Giuseppe Bartolucci, Enrico Crispolti e Gillo Dorfles, il poeta Edoardo Sanguineti, la poetessa, performer e scrittrice Wanda Marasco, gli artisti Alik Cavaliere, Hidetoshi Nagasawa, Herman Nitsch, Guillaume Corneille.

Un artista che ha lasciato il segno nel mondo artistico italiano, esponendo non solo in tutta Italia, ma anche all’estero, in Svizzera e a New York.

La retrospettiva, proseguirà nel mese di settembre 2023.