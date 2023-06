Per l’Anno Giubilare Longhiano delle Misericordie. 1a Assemblea Regionale della Federazione Campana delle Misericordie

Si terrà Sabato 24 Giugno presso il Santuario della Beata Vergine Maria Santissima del Rosario di Pompei la prima Assemblea della Federazione Regionale delle Misericordie della Campania.

Il programma prevede un’intensa giornata di accoglienza, proiezioni video, riflessioni, meditazioni, che in concomitanza con i 150 anni del cammino Giubilare Longhiano vedranno impegnate centinaia di Confraternite della Misericordia della Campania.

L’appuntamento di Sabato, è il primo dopo la costituzione della Federazione della Regione Campania che raccoglie tutte le Confraternite, che si ispirano ai valori e alla testimonianza di fede e di solidarietà delle Misericordie.

Le Confraternite delle Misericordie sono le prime organizzazioni, addirittura risalenti al medioevo per quanto riguarda la cultura, la sensibilità e la pratica della solidarietà, tra i poveri ed i bisognosi di assistenza. Sono i custodi della carità senza volto!

Presso la sala Trapani ci sarà a partire dalle ore 9:00 l’accoglienza e la registrazione dei volontari Campani “della Carità” delle Misericordie.

Alle ore 10:00 ci sarà un video di Bartolo Longo, con i successivi saluti istituzionali, interverrà S.E. Mons. Tommaso Caputo Vescovo di Pompei, il correttore Nazionale delle Misericordie della Campania, S.E. Mons. Franco Agostinelli il correttore Regionale delle Misericordie ed il Presidente Nazionale Dott. Domenico Giani.

Al termine ci sarà una riflessione dei volontari “Le opere di Misericordia da Pietro di Verona a Bartolo Longo, tra memorie e poesia”.

A partire dalle ore14:00 l’Assemblea Regionale della Federazione preseduta dal Presidente Regionale Gabriele Lucido riunirà governatori e volontari per l’approfondimenti per tematiche strutturali, organizzative e prospettive future sul volontariato, il valore della testimonianza e solidarietà.

Alle ore 15:00 presso la sala Signora i ragazzi del Servizio Civile ed i giovani volontari incontreranno Don Maurizio Patriciello, il Sacerdote Anticamorra impegnato nel riscatto della dignità e libertà delle persone, che parlerà sul tema del volontariato.

La giornata si concluderà con una Santa Messa nel corso della quale si rinnoverà il tradizionale rito solenne della vestizione dei volontari.

Simboli, riti, segni che contraddistinguono l’azione delle persone impegnate nella pratica quotidiana della testimonianza del valore della solidarietà e della carità, in nome della fede e dei valori del messaggio Cristiano che, ci ricorda che ogni qualvolta si pratica la carità, si arricchisce chi la mette in campo. L’espressione sempre usata è “che Dio te ne renda merito”.

Durate tutta la giornata all’interno del piazzale San Giovanni XXIII verranno allestite isole illustrative:

1. Otto secoli di storia delle Misericordie: le nostre radici

2. Attività sanitarie: Manovre salva vita e spiegazione barelle

3. Buone pratiche di protezione civile

L’evento sul piano locale è supportato dalla Misericordia di Pompei si prevede la massiccia presenza dei volontari, dei confratelli della Misericordia della Campania e dei coordinamenti delle 5 Provincie della Regione.

Riflessioni e impegno per un nuovo cammino tra viandanti in cerca di fede e del fratello d’aiutare, in questa nuova stagione della Federazione delle Misericordie della Regione Campania.