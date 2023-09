“Pronto moda Lady R” di Rosina Mosca, defilè sabato 16

Appuntamento sabato 16 settembre per il Dèfilé dell’antica sartoria e boutique napoletana “Pronto moda Lady R” di Rosina Mosca. L’ingresso è libero ma è richiesta la prenotazione via email a rosina.mosca@virgilio.it

Rosina crea e realizza splendidi abiti con tessuti italiani di alta qualità. Insegna alle nuove generazioni che la seguono, ammirate dal il suo garbo e dalla sua immensa professionalità.

Nel tempo ha ricevuto molti titoli e riconoscimenti ma lei affascina con la sua semplicità e gentilezza che traspare in ogni sua creazione perfetta come lei.

Non a caso Rosina Mosca produce abiti dedicati a chi ama la distinzione e l’eleganza. Il continuo studio degli stili, la capacità di rinnovarsi ed essere al passo con i tempi, fanno si che in questa sartoria-boutique vengano prodotti capi dove le linee ed il tessuto, abilmente mescolate, portano alla luce modelli di alta classe ed immagine. I capi di alta sartoria, i preziosi abiti da sposa e la bellissima linea giovane, sono tutti ideati e confezionati in modo da valorizzare ogni singola donna. In questa ottica ogni capo è un pezzo unico.

Maestra d’arte taglio e cucito (metodo Guarino) della scuola del Centro Istruzione Professionale di Roma

Appuntamento a sabato 16 settembre alle ore 17.00 in Boutique via Sedile di Porto 100 Napoli

L’ingresso è libero ma è richiesta la prenotazione via email a rosina.mosca@virgilio.it

Sfileranno abiti da cerimonia, eleganti, abiti sportivi e casual, dai tessuti di seta, misto seta, puro cotone, abiti in tessuto giorgetto di seta, giorgetto di cotone, con fantasie eleganti e raffinate.

Al termine del dèfilè è prevista una sorpresa per tutti gli ospiti presenti ed un rinfresco

“Sono un artigiano. Divento artista quando la gente guarda quello che faccio.”

Rhys Ifans.