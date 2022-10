Tale e Quale Show, venerdì 7 su Rai 1 la seconda puntata.

Dopo l’ottimo esordio in termini di ascolti e di critica, secondo appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 7 ottobre alle 21.25 su Rai 1, in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Vincitore della scorsa puntata è Antonino, che si è immedesimato alla perfezione in Marco Masini e nella sua “T’innamorerai”. Secondo posto per Gilles Rocca-Ultimo e terzo per Rosalinda Cannavò-La Rappresentante di Lista. Ma tutto può cambiare nella classifica generale.

Nel nuovo appuntamento si esibiranno, esclusivamente dal vivo e accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli: Elena Ballerini diventerà Antonella Ruggiero, Rosalinda Cannavò se la vedrà con Elodie, Samira Lui avrà le sembianze di Rihanna, Valeria Marini sarà Cher, Alessandra Mussolini vestirà i panni di Loredana Bertè, Valentina Persia si trasformerà in Giusy Ferreri, Andrea Dianetti si calerà nei panni di Gianni Morandi, Claudio Lauretta onorerà la memoria di Pino Daniele, Gilles Rocca interpreterà Tiziano Ferro, Antonino proverà il bis con Tom Walker, il “ripetente” Francesco Paolantoni e il personal coach particolare Gabriele Cirilli saranno infine RuPaul ed Elton John. Chi di loro riuscirà a convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e dal quarto giudice a sorpresa?

Anche i telespettatori da casa potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e Twitter: le tre esibizioni più “acclamate” porteranno agli esecutori rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

“Tale e Quale Show” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it