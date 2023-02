Campania capofila nell’intrattenimento online

Le statistiche di questi ultimi anni evidenziano come la Campania sia al primo posto in Italia sia per interazioni nei social network che per traffico nei siti adibiti al gioco. I casinò online presentano dunque agli occhi dei campani un grande fascino, derivato dalle sempre più diversificate opportunità di svago, oltre che da abitudini popolari radicate nel tempo.

Una passione intoccabile

Non è certo un azzardo affermare che napoletani e campani in generale hanno sempre avuto un ruolo preponderante per tutto ciò che concerne la passione per il gioco. Dai classici giochi di carte alle lotterie, dai gratta e vinci sino all’approdo ai casinò online, la tradizione ludica ha sempre mantenuto un ruolo importante nella regione. Ciò è dovuto a fattori intrinseci, abitudini, mentalità, oltre che naturalmente alla speranza di poter ottenere vincite in qualche caso anche consistenti.

Le modalità di fruizione si sono nettamente modificate in tempi recenti, così come le dinamiche comuni relative alla comunicazione. I campani sono al primo posto in Italia per profili attivi e quantità di interazioni sulle piattaforme social, e al contempo risultano in posizione primaria anche per il gioco online, con numero di conti attivi in costante crescita.

In fondo non è sorprendente che i casinò online abbiano accolto al meglio il desiderio di poter giocare con facilità, senza più dover affrontare lunghe trasferte per arrivare alle sale tradizionali, senza nemmeno dover per forza uscire di casa e recarsi anche solamente in tabaccheria per acquistare gratta e vinci o biglietti della lotteria.

Prestigiosi casinò Italia come Betfair offrono una panoramica completa, esaustiva, in continuo aggiornamento, con un esteso catalogo di giochi nel quale ogni utente può trovare il titolo che accoglie i propri desideri. A ciò si aggiunge proprio la comodità di poterne usufruire ovunque, in pochi secondi e con pochi clic, senza alcun tipo di sforzo mentale e logistico. Inoltre, la fascinazione per le piattaforme online è ulteriormente implementata dalle promozioni e dai bonus di benvenuto con cui i siti cercano di attirare a sé nuovi utenti e superare l’agguerrita concorrenza.

Ampie variabili di scelta

Nella ricca proposta riscontrabile in tutti i principali casinò, i giochi slot con o senza deposito sono una fonte primaria di intrattenimento, sia per la semplicità di utilizzo, senza particolari regole o strategie da studiare e imparare, sia per l’avvincente differenziazione in termini di temi e ambientazioni. Resistono poi nella mente degli utenti napoletani e non anche giochi di lunga tradizione, dal poker al blackjack fino alla roulette, oggi disponibili in un’abbondante serie di varianti e con un alto coinvolgimento derivato dalle nuove tecnologie e dalle opzioni simili ai casinò terrestri (le sezioni di live casinò).

Oltre al quadro sopra espresso, non vanno dimenticate le scommesse sportive, altro fattore d’attrazione per gli utenti campani, presenti in molte piattaforme online e in grado di coprire una numerosissima serie di discipline ed eventi, su cui puntare anche in tempo reale.

Il gioco online dunque incuriosisce molto. L’importante è affrontarlo con uno spirito ludico, controllato e responsabile, che tenga lontano qualsiasi pericolo di dipendenza.