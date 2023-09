Colourbook apre pop up store a Marcianise con corner dedicato ai prodotti SSC Napoli

Stationery-addicted e amanti dei colori di tutte le età, pronti ad immergervi a 360° nel mondo del brand famoso per il suo quaderno spiralato dai colori fluo?

Colourbook ha aperto giovedì 31 agosto il suo primo pop up store, a Marcianise (CE), presso il Centro Commerciale Campania. Lo store, di 18 mq, è posizionato al livello 1 Ingresso Nord ed ospiterà per un mese intero, fino al 30 settembre, la nuova collezione Colourbook Back to School 2023.

Una collezione divertente e di tendenza, che tra stampe iconiche e accattivanti e i colori basic, fluo e pastello, che hanno fatto la storia del marchio, contribuirà ad accendere, con la giusta carica le giornate tra i banchi di scuola, a casa e in ufficio. Zaini, diari, quaderni, correttori e tantissimi altri prodotti di cancelleria, unici e non convenzionali, pensati per portare una ventata di colore e vitalità, da abbinare o mixare tra di loro, per creare set esclusivi.

Un corner speciale sarà, poi, dedicato esclusivamente alla nuova linea di prodotti SSC Napoli by Colourbook. Tantissimi prodotti di cartoleria, cancelleria e di accessori per la scrittura, che contribuiranno a portare un po’ di azzurro anche in classe e non solo, accompagnando grandi e piccoli nella loro quotidianità, con l’allegria e lo spirito giusto, che contraddistinguono uno sportivo ed un tifoso doc.

Dai diari 12 mesi, con 4 grafiche esclusive della SSC Napoli, con, all’interno, anche tanti giochi interattivi e creativi, che metteranno alla prova la propria conoscenza calcistica, agli zaini, pratici e super-capienti, realizzati in stoffa con spallacci imbottiti, per una tenuta a prova di bomber!

Immancabili gli astucci, Goommy in silicone ed in stoffa, le penne celebrative con logo e scudetto e i quaderni spillati, con grafiche esclusive e dettagli lucidi in rilievo. Comodi, da portare sempre con sé, infine, le cartelline polionda e i raccoglitori, tutti caratterizzati dallo stile inconfondibile del Calcio Napoli e dai suoi iconici colori sociali.

E la collezione Colourbook realizzata in collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli sarà anche protagonista dell’esclusivo concorso “Fai goal con Colourbook”.

Dal 14 settembre al 31 dicembre 2023, infatti, con l’acquisto di un quaderno spillato della linea Campioni d’Italia, sarà possibile vincere subito tanti fantastici premi, tutti a tema Calcio Napoli e partecipare all’estrazione di un super-premio finale: la maglia autografata dalla squadra azzurra.

Il regolamento completo sarà su www.colourbook.it a partire dal 14 settembre.