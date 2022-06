Costume e Società, Recensioni Sensitivo Mario Pazienza.

In questo articolo parleremo delle recensioni del Mago Mario Pazienza

Mago Pazienza è un sensitivo mago famoso in tutta Italia con molte trasmissioni in Tv Nazionali a suo attivo.

Il settore della magia è un settore ampiamente richiesto soprattutto adesso in cui viviamo in un periodo di crisi economica. Ovviamente ci sono molti ciarlatani in giro che illudono la gente. Ma cosa è la magia Mago Pazienza?

Alcuni antropologi affermano la magia come la scienza è una risposta che l’uomo fornisce a se stesso di fronte ad una situazione incontrollabile, di fronte a qualcosa che sfugge alla sua comprensione. Per meglio conoscermi il mio sito è:www.sensitivomariopazienza.it

Oggi abbiamo deciso di fare un’indagine sulla figura di Mago Pazienza dato che uno dei maghi più richiesti. Vediamo cosa è emerso. Su un piccolo campione circa 80% si ritiene soddisfatto dell’operato esoterico di Mago Pazienza, Il 15% è in attesa del risultato mentre il 5 % non è completamente soddisfatto. Abbiamo intervistato ADRIANA S. è una donna che ha contattato mago Pazienza a Luglio del 2020 poiché aveva un problema legato alla sua attività commerciale. A quanto afferma Adriana: ho contatto Mago Pazienza che si dimostrò subito professionale. I primi mesi furono un po’ difficili perché il risultato non arrivava. Poi ad ottobre la mia attività ebbe una grande svolta. Si riprese a lavorare come prima .

Adesso si ritiene soddisfatta dell’operato di Mago Pazienza?

Adriana S: I primi tempi erano difficili, poichè il web è un mondo a sè. Mi avevano parlato bene di lui quindi avevo deciso di contattarlo. E’ vero ero ansiosa di ottenere il risultato subito. Poi ho capito che non possiamo decidere i tempi. Quindi mi sono messa il cuore in pace. Adesso posso dire che sono uscita da un brutto incubo. Sa le rate da pagare , le bollette mi mandavano in confusione. Finalmente ho chiuso un brutto capito. Grazie Mago Mario Pazienza

Teresa B: Buon giorno, io posso dire di aver risolto il mio problema in parte cioè il mio compagno è ritornato dopo circa 6 mesi che mi aveva lasciata. Dico in parte perchè sto ricucendo il rapporto. Sono molto fiduciosa di risolvere il mio problema totalmente. Ovviamente adesso dipende da me.

Rosaria A. Io dopo un mese dall’intervento di Mago Mario Pazienza non ho ancora avuto il ritorno di mio marito, ma sono fiduciosa sò che ci sono dei tempi da attendere.

Ovviamente questo è un piccolo campione che abbiamo esaminato nel web. Diciamo che la magia è una pratica che affascina molto. Fin dai tempi più remoti gli egizi ma anche i grandi condottieri consultavano i loro maghi o indovini e si servivano dei loro servizi.Ancora adesso è un settore molto richiesto bisogna sempre stare attenti a chi si sceglie. Il sensitivo Mario Pazienza pratica ritualistica di magia bianca,rossa,nera come indicato dal suo sito www.sensitivomariopazienza.it