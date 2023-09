La maison campana Mansfield distribuirà il brand internazionale HOC – Histoire Olfactive Collective

MANSFIELD, la maison campana che dal 1997 firma e distribuisce profumi e fragranze d’eccellenza che raggiungono ogni destinazione internazionale, continua nel percorso di innovazione e consolidamento aziendale, inserendo nel suo portfolio un brand contemporaneo di riferimento internazionale, HOC – HISTOIRE OLFACTIVE COLLECTIVE.

Protagonista della profumeria artistica di nicchia, HOC è “un brand che offre un nuovo approccio olfattivo”, come spiega Massimo Scalella di Mansfield.

Creato da Masha Zanier, già grande protagonista del mondo della moda, HOC presenta le sue fragranze in splendide scatole di legno con una finitura in vernice opaca con il monogramma del marchio. Firmati dal ‘Senior Perfumer’ Vincent Schaller, uno dei ‘nasi’ più apprezzati al mondo, i profumi di HOC vantano un packaging progettato dal designer internazionale Thierry De Baschmakoff che, proprio per Mansfield, ha firmato il design dei flaconi della linea di profumi dedicata alla maison di cravatte “E. Marinella”, vanto del Made in Italy nel mondo.

Come rivela lo stesso Scalella, “la linea di Histoire Olfactive Collective è composta da tre creazioni: 11:00 AM, 5:00 PM e 9:00 PM”.

In 11:AM una rosa roboante si adagia su un letto di vaniglia. Confettura di lamponi e fiori di gelsomino, patchouli e cashmere sono avvolti in muschi bianchi. Moderno e sensuale, questo profumo lascia un luccichio sulla pelle come l’alba delle mattine di Londra.

La fragranza 5:00 PM si apre con una nota agrumata di limone su una miscela di tè bianchi e verdi. Accenni gioiosi di caramello e biscotti di pasta frolla ancora caldi fanno da vivace sfondo all’ora del tramonto. Note di chiodi di garofano e cardamomo in una moderna ondata di spezie lo ancorano al nostro tempo.

Infine, 9:00 PM è fatto di fumo, pepe, incenso e pelle calda: questo profumo incarna lo spirito raffinato dei club londinesi. Con esso arriva una scia di ginepro e vapori metallici di pimento e coriandolo. La luce di un anello d’argento brilla attraverso il fumo dei sigari e una foschia di legno di cedro; gocce ambrate di rum e di ambretta. Linee verticali di incenso si scontrano con l’ombra della fava tonka. Una presenza carismatica unita ad una classe inconfondibile.

“Il mood centrale di HOC – concludono Massimo e Simona Scalella di Mansfield – è basato sulla creazione di fragranze che riflettono l’intimità di profumieri selezionati, attraverso una serie di reminiscenze olfattive. HOC mostra al pubblico come i ricordi individuali siano associati alle fragranze: memorie che costruiscono la storia collettiva e ci rassicurano sul futuro luminoso che stiamo costruendo oggi!”