My Bottles: la borraccia dei sogni vince Sanremo 2022.

Grande successo per la MyBottles al 72° Festival di Sanremo.

Quest’anno è stata presentata al Festival dei sogni di Sanremo la My Bottles, una innovativa bottiglia certificata, con argento puro 100%.

Maurizio Bazzacco ideatore di questa novità di ritorno da Sanremo racconta:

“ E’ stata un’esperienza unica. Siamo approdati in passerella, sul grande schermo e ora possiamo vantare di aver calcato il panorama del Festival della Canzone Italiana.

Partner ufficiali del Dream Massage® alla Somnia Aurea Spa, la nuova Area Benessere del Grand Hotel Des Anglais.

Ho potuto consegnare personalmente agli ospiti, celebrità dello spettacolo, le nostre borracce e bottiglie MyBottles certificate antibatteriche, uniche, con all’interno la spirale d’argento puro 100% che garantisce una naturale azione antimicrobica.

Ciascuna personalizzata con il nome dell’artista garantendo loro un utilizzo esclusivo e in sicurezza.

MyBottles è un progetto d’avanguardia, dedicato ai miei figli per il loro benessere.

Nasce da una filiera di lavorazione europea, tracciata. Le borracce antibatteriche vengono prodotte in impianti all’avanguardia e personalizzate in Italia dai migliori graphic designer e mastri argenti. Perché oggi più che mai è necessario idratarsi spesso e in sicurezza.

Sicurezza e bellezza, un binomio perfetto: leggere negli occhi degli artisti l’emozione di ricevere non una semplice bottiglia, ma la borraccia dei sogni. Indimenticabile anche quando donai alle 2 di notte la MyBottles personalizzata a Iva Zanicchi, che disse con un filo di voce: «Questo è il premio più bello che mi potesse capitare in questo Sanremo».

Così anche per la Rappresentate di lista, vederli ballare con il loro brano Ciao Ciao, e la MyBottles contesa tra musicisti, autori, discografici è stato indimenticabile. Anche la consegna a Mercedes Henger mi ha molto colpito, la teneva stretta come fosse una bambolina, ed ha esclamato: «Doni così ti fanno tornare bambini».

Ma MyBottles non è solo Sanremo e il festival. Mi auguro di vedere la borraccia dei sogni in tante palestre, in centri sportivi, dove adolescenti e non possano rigenerarsi in sicurezza, o vedere in luxury spa le innovazioni di brocche e recipienti con la spirale argentata.

Si chiude il sipario del Ariston, ma si apre un sipario di un nuovo modo di rigenerarsi.

Il Patron del festival dei sogni Stefano Serra ci ha creduto fin dal primo momento e sono certo che nei prossimi mesi ne vedremo delle belle, non solo Sanremo ma altri grandi eventi nazionali e internazionali ci vedranno protagonisti.

La nostra partecipazione non è una promozione ma una missione di sicurezza, per grandi e piccini.

In questo cambio epocale, in questi anni di covid, Maurizio Bazzacco, ispirandosi proprio ai propri figli, ha dato vita non una borraccia ma a molto di più: MyBottles, la borraccia dei sogni.