di Apostolos Apostolou

Atene brucia ancora.I pompieri e i forestali hanno lavorato tutta la notte per spegniere le fame che stanno provando a domare un importante incendio boschivo che infuria a circa 25 km dalla capitale Atene.

Nella zona boschiva di Varibobi c’è cenere ovunque, decine di ettari di pineta sono stati rasi al suolo, decine di case sono state completamente distrutte.

Non è ancora visto stato possibile fare una precisa dal fuoco, e questo perché il fuoco continua a minacciare case e aziende. Il fuoco tossico ad Atene crea condizioni pericolose per la tutte le persone esposte. 5 roghi in Grecia, Atene, Eubea,Peloponeso, Rodi, Kos, impossibile siano cauali.

La protezione civile in Eubea ha chiesto ai residenti di lasciare immediatamente le proprie abitazioni, andando di casa in casa per verificare che fossero vuote.

Corrispondente da Atene. Apostolos Apostolou