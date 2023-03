Atti persecutori alla ex incinta, arrestato dai Carabinieri grazie a smartwatch.

Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato messo agli arresti domiciliari per aver commesso atti persecutori commessi ai danni della ex compagna, in stato di gravidanza.

Il provvedimento è stato possibile grazie all’uso dello smartwatch che i Carabinieri hanno dato in dotazione alla donna.

Si chiama Mobile Angel il primo smartwatch anti-violenza al fianco delle vittime di maltrattamenti. Un “angelo custode” per tutte le donne. Con questo al polso le forze dell’ordine potranno subito ricevere l’allarme nel caso una donna sia picchiata o perseguitata, e localizzare immediatamente la vittima e correrle in soccorso.

L’orologio è stato consegnato alla donna dopo l’ultima aggressione lo scorso 22 marzo.