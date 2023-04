Basta prese in giro!!! L’Anida chiede al sindaco di Casoria di intervenire.

dall’Associazione Nazionale Italiana Diversamente Abili di Casoria riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco (di Casoria, Raffaele Bene, ndr) dopo il nostro comunicato del 20 marzo 2023 intitolato “SINDACO CI METTA LA FACCIA” in occasione dell’iniziativa tenuta presso la sede di Via Pio XII dello scorso 23 Marzo (piantumazione di 5 peschi con i nomi dei primi 5 neonati dell’anno) si era impegnato personalmente con il nostro Presidente Giuseppe Sannino, che in pochi giorni ci sarebbe stato un incontro per affrontare i problemi atavici da noi segnalati nel comunicato.

Ricordiamo gli argomenti di confronto:

Mobilita parcheggi e controlli.

Politiche sociali.



Aggiornamento sulla riunione tenutasi con il D.G dell’Asl Napoli 2 Nord il 01-12- 2022.

IV Commissione Consiliare

Purtroppo il Sindaco manca spesso di sensibilità verso i Veri disabili della nostra Città.

Dal nostro Primo Cittadino ci saremmo aspettati non il solito “scaricabarile” con gli assessori di turno, ma un abbraccio corale verso i nostri concittadini che spesso soffrono in silenzio la loro condizione, senza clamori.

In fin dei conti, cosa chiediamo noi VERI disabili e le nostre famiglie?

No procedure burocratiche fine a sé stesse, ma servizi veri e concreti che allevino la nostra condizione.

Il cuore di un Sindaco deve battere innanzitutto per la parte più debole e bisognosa della sua Città.

Sinceramente da parte Sua cogliamo più un’attenzione alla forma che alla sostanza, più alla logica di potere e dominio politico che all’etica della vera e autentica solidarietà.

Sindaco: Le ribadiamo ancora una volta che la disabilità non è un campo di prevalente competenza dei tecnici o professionisti, bensì un problema politico culturale.

L’associazione resta in attesa di un urgente convocazione come promesso, non possiamo arrenderci in quanto viviamo i problemi sulla nostra pelle.