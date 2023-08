Incidente stradale su Sorrentina, un morto ed un ferito a Castellammare

Un uomo di 42 anni è morto e una giovane di 16 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada statale 145 Sorrentina al km 12, all’altezza del comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

Il 42enne, di Piano di Sorrento, viaggiava a bordo del proprio scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto con a bordo una coppia di 19 e 18 anni che proveniva dal senso di marcia opposto. A causa dell’impatto il 42enne è morto sul colpo, mentre i due ragazzi a bordo dell’auto sono rimasti illesi.

Nella circostanza è rimasta ferita una 16enne che si trovava in piedi nei pressi di un furgone che vende panini e bevande. La minorenne sarebbe stata colpita dal corpo in caduta del 42enne, riportando una ferita lacero-contusa alla testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia e della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare, che hanno sequestrato i veicoli. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.(AdnKronos)