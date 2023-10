Iniziato abbattimento manufatto abusivo ex Chalet La terrazza in via Petrarca

Su disposizione del Servizio Antiabusivismo Edilizio i tecnici della Napoli Servizi, con l’ausilio di una ditta specializzata, hanno avviato questa mattina la demolizione di un’importante struttura abusiva in via Petrarca 48, l’ex “Chalet La Terrazza”, costruito in uno dei punti più affascinanti e panoramici della città.

La struttura, composta da vari manufatti abusivi adibiti a bar e cucina, con diverse aree chiuse ed un’ampia zona pavimentata, era stata realizzata senza le dovute autorizzazioni e sorgeva su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico: una rotonda destinata a belvedere pubblico di circa 540 mq. Le demolizioni hanno riguardato manufatti e pavimentazioni per oltre 300 mq.

Il provvedimento di abbattimento, nel corso degli anni, era stato oggetto di vari contenziosi amministrativi che alla fine hanno confermato la disposizione emanata dagli uffici tecnici dell’Ente.

L’area versava in stato di degrado da diversi anni, era invasa da piante infestanti e suppellettili abbandonate ed è stata quindi necessaria, prima di procedere con gli abbattimenti, una preventiva bonifica dell’intero complesso da parte degli operai specializzati della Napoli Servizi. Le spese per l’intervento di abbattimento, come da prassi, saranno addebitate al responsabile degli abusi.