Trasporti, sciopero sindacati Usb lunedì 24 dalle 9 alle 13

Anm informa che lunedì 24 Luglio la O. S. USB aderisce allo sciopero nazionale del settore e proclama un’azione di sciopero di 4 ore, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

• Funicolari: Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 13.20.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).

• Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9.10 e da Garibaldi alle ore 9.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 13.50 e da Garibaldi alle ore 14.30.

• Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Motivazioni dello sciopero:

• la sicurezza dei lavoratori e del servizio, con particolare attenzione alla installazione e corretta manutenzione dei climatizzatori a bordo dei mezzi di trasporto e negli ambienti di lavoro, nonché provvedere alla loro accurata pulizia e sanificazione a tutela della salute pubblica;

• il miglioramento ed il potenziamento dei livelli giornalieri di pulizia, manutenzione e vigilanza sui bus e all’interno delle stazioni;

• Il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti;

• il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, senza il rispetto delle fasce di garanzia, così come avviene in altri paesi membri dell’unione europea.

• Un incremento delle retribuzioni di almeno 300 euro mensili, così come previsto dalla nostra piattaforma per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori.

Info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00 / profili social media anmnapoli facebook e twitter / Anmpoint stazioni metro e funicolari.