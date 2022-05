Cardarelli, Schiano di Visconti (FdI): situazione disastrosa, fallimento De Luca, sanità torni commissariata.

“Le immagini che stiamo vedendo dal Cardarelli, il più grande ospedale del mezzogiorno d’Italia, associate alle dimissioni in massa dei medici del pronto soccorso fanno davvero male. Sono però l’esatta fotografia della fallimentare gestione sanitaria da parte del presidente Vincenzo De Luca che ha tenuto per sé una delega che ha dimostrato ampiamente di non saper gestire. E dire che lo stesso governatore aveva festeggiato alla sua maniera la fine del commissariamento. Oggi ci troviamo dopo una pandemia in condizioni penose. Nessuno è soddisfatto: dai medici, agli infermieri fino ai pazienti che pagano in maniera carissima tutta questa approssimazione. E’ arrivata l’ora di tornare a commissariare la sanità campana per manifesta incapacità tecnica: siamo ai minimi storici per assistenza e qualità dei servizi essenziali per gli utenti. Troppe chiacchiere, troppi proclami: la pandemia non è più uno scudo dietro il quale De Luca può nascondersi. La sanità campana ha bisogno di una guida adeguata nel più breve tempo possibile”.

Lo dichiara Michele Schiano di Visconti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale.