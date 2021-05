“Ormai sono dieci anni che, purtroppo, la Città di Napoli è amministrata malissimo. Non ci sono dubbi: De Magistris è stato il peggior sindaco di Napoli. Un vero e proprio disastro. Il Partito Democratico voterà no al bilancio e chiede le dimissioni immediate di De Magistris. Napoli ha bisogno di una svolta”.

Lo afferma Leo Annunziata, segretario regionale PD Campania. (ANSA).