Senatore Barbaro (ex Lega) aderisce a Fratelli d’Italia.

“Una scelta valoriale e identitaria per quanto mi riguarda e un importante riconoscimento da parte di Giorgia Meloni che ha avuto il merito di ricostruire la destra in Italia”.

Con queste parole Claudio Barbaro ha annunciato di aver aderito al gruppo di Fratelli d’Italia in Senato. “Un ritorno a casa per me – ha aggiunto – gradito e apprezzato da tanti amici che si sono spesi in questa direzione. Inoltre, il mio passaggio a Fdi restituisce ad Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), di cui sono Presidente, una collocazione più naturale per un Ente di promozione sportiva storico che ha già svolto la sua attività in favore dello sport con Alleanza Nazionale”, conclude Barbaro.