Arkeda compie 10 anni, 1-3 dicembre alla Mostra d’Oltremare

“Arkeda festeggerà i suoi primi dieci anni accogliendo il pubblico di appassionati che vuole informarsi sulle ultime tendenze di un settore fra i più ricchi e dinamici. Il salone rappresenta un’occasione unica per addetti ai lavori e utente finale per scoprire il mondo del design e dell’arredamento moderno”. Lo annuncia Angioletto de Negri, patron di Progecta che organizza Arkeda, il salone dell’architettura, edilizia, design ed arredo, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da venerdì 1 a domenica 3 dicembre. La kermesse è patrocinata dall’ordine degli Architetti di Napoli e dall’ordine degli Ingegneri di Napoli, da numerosi altri ordini di altre province.

Arkeda rinnova il suo impegno al fianco degli architetti predisponendo una serie di agevolazioni per permettere una massiccia partecipazione di professionisti dai territori. “Anche per l’edizione 2023 di Arkeda, l’ordine degli Architetti di Napoli – spiega il presidente Lorenzo Capobianco – conferma la sua presenza con un programma di eventi a propria cura fortemente legato alle istanze della professione. Nei tre giorni della manifestazione ci saranno moltissime occasioni d’incontro e di scambio con i nostri iscritti su temi di particolare attualità; ci confronteremo, favorendo l’incontro tra architetti, amministratori e professionisti del settore, sull’emergenza e sulla sicurezza abitativa, sul contenzioso legato al superbonus, sulla riforma del Testo Unico dell’Edilizia e sull’iter necessario a brevettare soluzioni di progetto innovative. Grande attenzione anche al dibattito culturale sul futuro delle città e della nostra professione. Le officine del sapere, infine, caratterizzeranno il nostro stand come “isole tematiche”, spazi agili per workshop e condivisione della conoscenza”.

Anche quest’anno l’ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, presieduto da Gennaro Annunziata, sarà ad Arkeda con uno stand: filo conduttore della partecipazione è l’innovazione. Due le dimostrazioni in programma: la prima dedicata alla start-up MegaRide e al progetto VESevo, dispositivo utilizzato nell’automobilismo sportivo che consente di conoscere le caratteristiche dei battistrada degli pneumatici racing senza che per analizzarli sia necessario asportare campioni da essi. La seconda si concentra sull’utilizzo dei droni per l’effettuazione di rilievi.

All’utilizzo dei droni per rilievi in 3D sarà dedicato anche il primo dei due convegni organizzati: “L’occhio del progettista vola e osserva in 3D, l’innovazione tecnologica per la qualità della progettazione”. Il secondo convegno avrà per tema “Il contributo dell’ingegneria nel design”. Nello stand sarà ospitato lo sportello Brevetti e Marchi, per fornire consulenze sulla tutela della proprietà intellettuale.