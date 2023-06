Immobiliare, “effetto Napoli” sugli acquirenti esteri. La provincia sfiora il +70% delle richieste

Provincia di Napoli da record con più 69,57% di richieste di immobili da parte degli stranieri. E non potrebbe essere diversamente per i Campioni d’Italia, la cui eco dei festeggiamenti è giunta evidentemente fino ad oltreoceano. Il dato parla chiaro: gli americani che sognano una casa nel napoletano sono cresciuti del +220%.

Questo secondo un report realizzato da Gate-away.com – il portale immobiliare italiano esclusivamente dedicato agli stranieri che vogliono comprare immobili italiani – sulle richieste dal 12 aprile al 12 giugno 2023 per la provincia di Napoli, rispetto allo stesso periodo del 2022.

Chi sono gli acquirenti stranieri

Sono soprattutto gli statunitensi a voler comprare casa nella provincia di Napoli (il 41,03% sul totale). Il secondo posto se l’aggiudica l’Austria (10,26%), poi Canada e Germania.

Quanto spendono

Da metà aprile a metà giugno i dati rivelano un orientamento dell’investimento di oltre 1 milione di euro (48,72%). Seguono le fasce: 250-500 mila euro (20,51%); fino 100 mila euro (15,38%); 500 mila-1 milione di euro (10,26%); 100-250 mila euro (5,13%)del totale delle richieste.

Che tipo di immobili cercano gli stranieri

La categoria casa (71,79% sul totale) resta la preferita; mentre sono in aumento le richieste per la categoria villa che registra il 25,64% sul totale, con un aumento del +47,44%. Gate-away.com registra anche una crescita di ricerca di appartamenti (+68,12%). La maggioranza degli stranieri (76,92%) cerca un immobile di oltre 120 metri quadrati. Per quanto riguarda dotazioni e caratteristiche aggiuntive, piscina, giardino o terreno non sono indispensabili per attirare l’interesse dei compratori esteri ma sicuramente rappresentano un elemento sempre apprezzato. Soprattutto il giardino, che raccoglie il 58,97% delle preferenze.

Gate-away.com, chi siamo

È il primo portale immobiliare italiano dedicato esclusivamente agli acquirenti esteri che vogliono comprare una casa in Italia. Da 15 anni promuove nel mondo le bellezze del territorio e il patrimonio immobiliare italiano favorendo l’incontro fra domanda estera e offerta del mercato italiano.

www.gate-away.com