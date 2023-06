Rigenerazione Urbana e al Comfort Abitativo, giovedì 8 a Donnaregina a cura di Saie.

Giovedì 8 giugno alle h.10.15 presso il Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano a Napoli si terrà la quarta tappa di SAIE LAB, dedicata al tema della Rigenerazione Urbana e al Comfort Abitativo .

L’appuntamento – organizzato da Senaf in collaborazione con FEDERCOSTRUZIONI e con il patrocinio di ANCE Campania, ACEN, CFS Napoli, CIFI, OICE, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli, Ordine degli Ingegneri di Napoli, UNI e Università degli Studi di Napoli Federico II sarà anche l’occasione per presentare i dati dell’ Osservatorio SAIE sull’andamento delle aziende campane appartenenti alla filiera delle costruzioni

I SAIE LAB: Laboratori itineranti del “saper fare”, sono una nuova iniziativa di SAIE – La Fiera delle Costruzioni: Progettazione, Edilizia, Impianti – che, nel corso del 2023, attraverserà alcuni territori strategici per il settore delle costruzioni, con appuntamenti ad alto contenuto tecnico e formativo della durata di mezza giornata.

La tappa di Napoli si focalizzerà sul nuovo modo di intendere e concepire l’area urbana: la necessità di rendere più abitabili le città, soprattutto le periferie, ammodernando luoghi aperti pubblici, scuole, edifici collettivi e privati, edifici commerciali e infrastrutture. Verranno presentati progetti di recupero che hanno permesso evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale del territorio.

All’appuntamento di Napoli interverranno, tra gli altri:

Paola Marone, Presidente Federcostruzioni

Presidente Federcostruzioni Edoardo Cosenza, Assessore ai Trasporti Comune di Napoli

Assessore ai Trasporti Comune di Napoli Luigi Della Gatta, Presidente ANCE Campania

Presidente ANCE Campania Angelo Lancellotti, Presidente ANCE Napoli

Presidente ANCE Napoli Gennaro Annunziata, Presidente Ordine Ingegneri Napoli

Presidente Ordine Ingegneri Napoli Lorenzo Capobianco, Presidente Ordine Architetti P.P.C. Napoli e Provincia

Presidente Ordine Architetti P.P.C. Napoli e Provincia Paolo Genovesi, Amministratore CIFI

Amministratore CIFI Giovanni Kisslinger, Vice presidente OICE e Presidente della Consulta interregionale OICE

Vice presidente OICE e Presidente della Consulta interregionale OICE Tommaso Sironi, Project Manager SAIE

Di seguito e qui il programma

Programma SAIE LAB Napoli – Rigenerazione urbana e comfort abitativo

Napoli, Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano

10:00

Registrazione partecipanti

10:30

Saluti istituzionali

Edoardo Cosenza, Assessore ai Trasporti Comune di Napoli

Luigi Della Gatta, Presidente ANCE Campania

Angelo Lancellotti, Presidente ANCE Napoli

Gennaro Annunziata, Presidente Ordine Ingegneri Napoli

Lorenzo Capobianco, Presidente Ordine Architetti P.P.C. Napoli e Provincia

Paolo Genovesi, Amministratore CIFI

Giovanni Kisslinger, Vice presidente Oice e Presidente della Consulta interregionale OICE

Tommaso Sironi, Project Manager SAIE

11:00 – 11:15

Presentazione Dati Osservatorio SAIE relativi al territorio

A cura di Alessandro Cravidi, Business Success Manager, GRS Research & Strategy

11:15 – 12:45

Rigenerazione Urbana e comfort abitativo: interventi tecnici e case history

Tavola Rotonda tecnica

Modera: Ettore Nardi, Consigliere Segretario Fondazione Ordine Ingegneri Napoli

Durabilità e manutenzione: paradigmi del futuro o del passato

Maurizio Nicolella, Università degli Studi di Napoli Federico II

Rigenerazione urbana orientamenti e principi

Aniello Tirelli, Consigliere Ordine degli Architetti di Napoli

Construction Management: i giovani incontrano il futuro

Gianluca Dell’Acqua, Università Federico II di Napoli

Rigenerazione urbana e edilizia residenziale pubblica: un connubio necessario

Luca Rollino, CEO C2R Energy Consulting Srl – Consulente FEDERCASA

Il nuovo parcheggio hub multimodale Napoli Centrale Parkin’ Station

Valter Capone, Grandi Stazioni – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

12:45 – 13:30

Tavola rotonda aziende sponsor

Panel Talk con il coinvolgimento delle aziende sponsor

Antonio Lombardi, Bono Ingegneria

Antonio Iannuzzi, Analist Group

Cristian Cafaro, Airzone

13:30 – 13:35

Conclusioni di Paola Marone, Presidente Federcostruzioni

13:35

Aperitivo di networking

SAIE dal 2018 ha cambiato la gestione organizzativa e l’edizione 2023 che si terrà dal 19 al 21 Ottobre a Bari presso la Nuova Fiera del Levante, con la sua formula innovativa, sarà l’appuntamento di riferimento per il cantiere in cui politica, associazioni, produttori e imprese si incontrano per vedere le novità, dibattere i temi d’attualità e, soprattutto, dare corpo ad una moderna community in cui riconoscersi e sentirsi rappresentati, assecondando l’andamento del mercato con uno sguardo attento alle prospettive offerte del settore e alle opportunità previste dal PNRR.