1860: la verità, presentazione del libro sabato 24 all’Archivio di Stato

Il prossimo sabato 24 giugno, alla ore 10:30, presso l’Archivio di Stato di Napoli, in Piazzetta Grande Archivio 5 (ingresso libero), si terrà la presentazione del libro di Antonio FORMICOLA e CLAUDIO ROMANO “1860: LA VERITA’“, edito dalla casa editrice napoletana “APEIRON Edizioni“.

Gli Autori, da anni collaboratori dell’Ufficio Storico della Marina Militare, hanno trascritti integralmente nel volume oltre 500 documenti d’epoca, in gran parte inediti, frutto di una loro ricerca durata oltre 40 anni: attraverso la lettura di questo prezioso materiale, è possibile comprendere i “veri come e perché dell’impresa garibaldina e della conseguente unità d’Italia”.

Molto delle informazioni che tutti noi abbiamo appreso su tale argomento dai libri di scuola, non corrisponde alla “verità” e a dirlo sono i “documenti d’epoca” che, in quanto tali, non possono essere smentiti.

Ad esempio, i famosi “mille” non erano “1.000”: infatti, in circa 3 mesi sbarcarono in Sicilia oltre 43.000 “camicie rosse”. Garibaldi non si imbarcò insieme ai suoi uomini a Genova ma si unì a loro a Talamone in quanto temeva di poter compromettere la spedizione qualora delle navi borboniche avessero intercettato il convoglio al largo della città ligure. Ed ancora Francesco II di Borbone sapeva tutti i dettagli della spedizione garibaldina (capi, gregari, organizzatori, finanziatori, e tanto altro) sin dal primo momento in cui Cavour propose a Garibaldi di andare a “liberare” il sud dell’Italia e questo grazie all’efficentissimo “servizio segreto borbonico” che aveva propri agenti infiltrati in tutte le corti europee. Sono tantissime le novità che raccontano i documenti trascritti in questo nuovo libro che, lo si voglia o no, imporrà la riscrittura di una parte molto importante della nostra Storia.