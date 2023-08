Arrivano a Napoli “Le infinite strade della Vespa” dello scrittore varesino Lorenzo Franchini

Martedì 29 agosto – ore 19:00 – nuovo appuntamento per gli incontri con l’autore organizzati dall’Associazione Culturale Parole Alate nello Spazio31 di GalleRi Art, in Galleria Principe di Napoli. Ospite di turno lo scrittore varesino Lorenzo Franchini, autore dell’ultimo volume da poco uscito per la bella collana della Piccola Filosofia di Viaggio di Ediciclo Editore, che ha per titolo “Le infinite strade della Vespa”.

Si tratta di un piccolo saggio nel quale Franchini è andato a esplorare quella che è “… la malia della Vespa, mezzo iconico, dalla personalità spiccata e dallo stile inimitabile, capace di essere una compagna di viaggio speciale per muoversi sulle strade del mondo, come di ispirare la penna di autori importanti o la fantasia di artisti famosi.”, come recita la quarta di copertina di questo volumetto che ha per sottotitolo “piccole ruote per andare lontano”.

Franchini, scrittore e vespista appassionato, inizia queste sue nuove pagine ricostruendo la singolare genesi velata di leggenda del popolare scooter della Piaggio per poi ripercorre sia le strade di quanti, in sella a una Vespa, sono andati alla scoperta dei paesi del mondo, sia quelle di quanti si sono trovati a fare della Vespa un personaggio dei loro romanzi o il soggetto della propria arte. La narrazione si intreccia ai suoi ricordi personali, nel segno di una passione che si è tramandata di padre in figlio e gli ha consentito di ripercorrere a posteriori la storia della sua famiglia. Quello di Franchini è un viaggio in Vespa lungo ormai più di quarant’anni, che lo ha portato a spingersi molto lontano, letteralmente alla Fine del Mondo. Qualche anno fa infatti Franchini è stato tra i protagonisti di un avventuroso viaggio in Vespa attraverso la Patagonia argentina fino a raggiungere la Terra del Fuoco, esperienza narrata nel suo precedente libro “Dove il Mondo Finisce” che gli è valso il premio speciale della critica al concorso letterario “Storie in Viaggio”.

A dialogare con l’autore saranno Manuela Infante e Paquito Catanzaro, con Gabriella Vitiello alla lettura dei brani. L’incontro è organizzato in collaborazione con la libreria Ubik di Napoli, la redazione del Blog “il Lettore Medio” e SpaccaNapoli il Gioco.